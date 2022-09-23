لقي ما يقل عن 32 شخصا مصرعهم جراء غرق مركب ينقل مهاجرين بينهم لبنانيون قبالة سواحل مدينة طرطوس السورية، بحسب ما أعلن التلفزيون السوري الرسمي.



وكانت وزارة النقل السورية، اعلنت امس العثور على متوفين قبالة الشواطئ السورية بعد أيام على انطلاق زورقهم من شمال لبنان.

وقال المدير العام للموانئ البحرية العميد سامر قبرصلي في بيان إن «كوادرنا تعمل بكل جهودها على إنقاذ زورق بحري، مقابل منطقة المنطار و(جزيرة) أرواد وعدة مواقع على شاطئ طرطوس»، مشيرا إلى أنه «تم العثور على وفيات، وثمانية ناجين تم اسعافهم إلى مستشفى الباسل في طرطوس». ونقل البيان عن ناجين قولهم إن «الزورق انطلق من لبنان - المنية منذ عدة أيام بقصد الهجرة» وعلى متنه ركاب من جنسيات عدة.