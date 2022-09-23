بيروت - داود رمال



أكد نائب رئيس المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى العلامة الشيخ علي الخطيب بعد لقائه رئيس الجمهورية العماد ميشال عون على ضرورة عدم حصول فراغ على الصعيدين الحكومي والرئاسي، مشددا على أهمية تأليف حكومة جديدة في أسرع وقت ممكن وعلى ان يتحمل الجميع المسؤولية والتعاون لإنقاذ البلد وانتشال الناس من الواقع المزري الذي يعانون منه.



وفي ملف ترسيم الحدود البحرية الجنوبية، نقل العلامة الخطيب عن رئيس الجمهورية تأكيده ان الأمور اصبحت في خواتيمها السعيدة وأن لبنان سيحصل على ما يستحق من ثروات، لافتا الى ان احدا لا يستطيع ان يتخلى عن حقه السيادي في ظل الموقف اللبناني الواحد ووقوف الشعب اللبناني كله وراء هذا الموقف.