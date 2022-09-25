تعرض الليلة فرقة المسرح الشعبي عرضها المسرحي «الطابور السادس» على خشبة مسرح الأنفوشي وذلك ضمن المسابقة الرسمية في الدورة الثانية عشرة لمهرجان «مسرح بلا انتاج» المقام حاليا في الإسكندرية والتي تحمل اسم (دورة الفنان الراحل سمير غانم) خلال الفترة من 23 حتى 29 الجاري تحت رعاية وزيرة الثقافة د.نيفين الكيلاني.



وتأتي مشاركة فرقة المسرح الشعبي هي الثانية في مصر خلال هذا الشهر بعد مشاركتهم في مهرجان القاهرة الدولي للمسرحي التجريبي المعاصر بدورته الـ٢٩، حيث حصد عرضهم «الطابور السادس» على جائزة «أفضل ممثل» لعبدالله الحمود، وشهادتي تقدير للكاتبة فاطمة العامر والدراماتورج فلول الفيلكاوي، علما بأن المسرحية حازت على «أفضل عرض متكامل» في مهرجان الكويت المسرحي المحلي بدورته الـ٢١، بالإضافة إلى عدد من الجوائز الفردية.