«اللغة العربية... ومقومات النهوض الثقافي»، كتاب أصدرته منشورات ذات السلاسل، يعود من خلاله الأمين العام للمجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب السابق كامل العبدالجليل إلى ساحة الكتابة.



الكتاب يقع في 277 صفحة، متضمنا فصولا تتناول أصالة وعراقة اللغة العربية في تاريخ الحضارة العربية الإسلامية، وتأثير القرآن الكريم كمصدر أساسي لقوتها وبلاغتها.



كما يتطرق العبدالجليل من خلال كتابه إلى ثراء اللغة العربية وإمكاناتها الفنية، والتحديات المحلية والخارجية التي تواجهها، وتقييم دور المؤسسات الوطنية والأهلية في الاهتمام بها، ومكانتها في الإعلام المرئي والمسموع والمقروء، والإعلام الجديد، وكذلك الاقتراحات المقدمة لمعالجة الاختلال بين اللغة والثقافة، وسبل حماية وصون اللغة العربية وتوسيع أسواق النشر والترجمة والتعريب أمامها في ظل المتغيرات التي نعيشها في وطننا العربي.