مفرح الشمري



بعد إنهاء خدمات الكثير منهم ومع قرب انطلاق العام الدراسي، ناشد عدد من العاملين تحت بند المكافآت بوزارة الاعلام الوزير عبدالرحمن المطيري مراعاة ظروفهم الإنسانية والمعيشية والتأني لإنهاء خدماتهم بصورة مفاجئة بعد السنوات الطويلة التي خدموا بها وزارة الاعلام، خصوصا ان لديهم التزامات مادية ضرورية كأقساط مدارس وغيرها من لوازم الحياة المتعددة.



هذه المطالبة الإنسانية بمنزلة صرخة من هؤلاء العاملين الذي ليس لديهم أي مصدر آخر للعيش منه ولديهم مصاريف معيشية وأقساط وإيجارات وديون متراكمة وقروض، لذا نتمنى الوقوف بجانب هؤلاء الموظفين الذين افنوا أعمارهم في خدمة وزارة الاعلام حتى لا ينقطع رزقهم وتتراكم عليهم هموم الدنيا ومتطلباتها.



نتمنى من مسؤولي القطاعات بوزارة الاعلام حصر أسماء هؤلاء الذين يعملون لديهم تحت بند المكافأة وتقديمها لمكتب وزير الاعلام وذلك للاستفادة من خبراتهم في تسيير آلية العمل لدى كل قطاع وهم فئة عملت بالكثير من البرامج وإدارة الاستديو والتصوير وغيرها ويملكون من الخبرة الكافية في تسيير الأمور على الرغم من تأخير تسلم مكافآتهم ولكنهم كانوا «متحملين» لأنه كان باب رزقهم الوحيد.. فهل من مجيب؟!