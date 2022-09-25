عبدالحميد الخطيب



«مشاركتنا للشعب السعودي الشقيق الفرحة باليوم الوطني الـ 92 لأنهم أهلنا، والمملكة وطننا الثاني»، بهذه الكلمات أكد الفنان القدير عبدالرحمن العقل على سعادته بالمشاركة في أغنية «أحب المملكة» مع نخبة من نجوم الكويت، وغناء «سفير الاغنية الخليجية» الفنان القدير عبدالله الرويشد، والتي تم طرحها «الجمعة» بمناسبة اليوم الوطني الـ 92 للسعودية.



وقال العقل في تصريح لـ «الأنباء»: علاقات الكويت والسعودية ممتدة عبر التاريخ ومرتبطة بعادات وتقاليد قوية وراسخة، تحت مظلة القيادات الحكيمة للبلدين الشقيقين، وليس غريبا أن تجد أهلنا بالسعودية يحتفلون معنا بمناسباتنا الوطنية ونحن نبادلهم نفس المحبة والسعادة في يومهم الوطني، والأغنية إهداء منا لأشقائنا في هذه المناسبة العزيزة على قلوبنا جميعا.



يذكر ان أغنية «أحب المملكة» من كلمات أحمد الصانع، ألحان حمد الخضر، غناء عبدالله الرويشد، توزيع ومكس وماستر ربيع الصيداوي، إخراج سامي الراشد، وشارك فيها كوكبة من النجوم، وهم: الشاعر الغنائي يوسف ناصر، الفنان القدير عبدالرحمن العقل، الإعلامي يوسف مصطفى، الاعلامي بركات الوقيان، الفنانة إلهام الفضالة، اللاعب سعد الحوطي، اللاعب جاسم الهويدي، اللاعب خالد الفضلي، الإعلامية غادة الرزوقي، الإعلامي نادر كرم، الإعلامية ورود حيات، الفنان شهاب جوهر، الفنانة غدير السبتي، الفنانة حصة النبهان، والمذيعة أميرة نجم.