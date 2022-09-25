هادي العنزي



يلتقي مساء اليوم الفريق الأول لكرة السلة بنادي كاظمة نظيره البحرين البحريني، في ثالث مبارياته الودية في معسكره التدريبي المقام حاليا في «المنامة» عاصمة مملكة البحرين.

وقد سبق لـ «البرتقالي» الفوز على فريق الحالة 80-60 في أولى مبارياته الودية بالبحرين، وتبعه بفوز ثان على النجمة 91-87 نقطة، فيما لعب في وقت متأخر من مساء أمس مع المنامة البحريني.

ويأتي المعسكر التدريبي لكاظمة تحضيرا لمواجهات البطولة العربية الـ 34 للأندية، التي تقام منافساتها خلال الفترة من 5-15 أكتوبر المقبل في الكويت، وقد وزعت الفرق الـ 16 المشاركة في البطولة إلى 4 مجموعات، ووضعت القرعة «البرتقالي» ضمن المجموعة الثالثة إلى جانب الأهلي البحريني، والبشائر العماني، والسد القطري.