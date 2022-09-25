ناصر العنزي



يودّع الملاعب اليوم حارس مرمى القادسية والمنتخب الوطني نواف الخالدي في مهرجان كروي يجمع «الأصفر» والهلال السعودي بطل آسيا في السابعة مساء على ستاد جابر الدولي برعاية رئيس نادي القادسية السابق فواز الحساوي، ويتخلل مهرجان الاعتزال عروض شيقة ومفاجآت للجمهور، وقد أعدت اللجنة المنظمة للمباراة برنامجا يليق بنجم الحراسة المعتزل وتكريما للضيف صاحب البطولات المتعددة وأحد أقوى الأندية في آسيا.



والحارس المعتزل نواف الخالدي يعتبر من ألمع حراس المرمى في الخليج وحقق مع فريقه القادسية 32 بطولة محلية وخارجية، وانضم للقادسية عام 2000 قادما من خيطان، وبسرعة حجز المقعد الأساسي في فريقه الجماهيري، وساهم في كل إنجازاته على مدار السنوات التي لعب بها أساسيا، حيث تميز بالفدائية في الذود عن مرماه والجرأة في مواجهة المهاجمين.

وتميز الخالدي بتصديه لركلات الجزاء والترجيح، كما شارك مع المنتخب الوطني «الأزرق» أساسيا في الكثير من البطولات، وكان قائدا للفريق الذي حقق كأس «خليجي 20» في اليمن، وبعد سنوات من العطاء ابتعد الخالدي عن الملاعب، واليوم يكرم من جماهير القادسية عطفا على عطائه المميز.

وقد استعد القادسية للمباراة بعد توقف الدوري في الأيام الماضية بحضور جميع لاعبيه، فيما سينضم لصفوفه بعض لاعبي الأندية الذين زاملوا الحارس المعتزل تكريما له، ولا شك أنها ستكون تجربة مفيدة للاعبين قبل استئناف جولات الدوري.



من جانبه، فقد خاض بطل آسيا الهلال تدريبه فور وصوله بإشراف المدرب رامون دياز، وتزخر صفوف الهلال، والذي سيسانده اليوم جمهوره في الكويت والسعودية بالعديد من النجوم المحليين والمحترفين.