مبارك الخالدي



تنطلق مساء اليوم منافسات الجولة الثانية لبطولة كأس زين في اطار منافسات المجموعة الثانية، حيث يبحث العربي المتجدد عن الفوز الاول له هذا الموسم عندما يلتقي فريق الجهراء على ستاد علي صباح السالم في الـ ٦:١٠، ويخوض الفريقان المباراة ولكل منهما نقطة واحدة. وفي نفس التوقيت ويحل الساحل برصيد 3 نقاط ضيفا على فريق الشباب برصيد نقطة واحدة.

ويأمل الساحل استثمار الحالة المعنوية للاعبيه بعد عودته لسكة الانتصارات في الجولة الماضية على حساب فريق التضامن بهدفين نظيفين.

وتتجه الانظار صوب ستاد علي صباح السالم، حيث اللقاء الذي يجمع الاخضر مع الجهراء، وسيخوض العربي المباراة بقيادة فنية جديدة بعد التعاقد مع المدرب البوسني الذي يحمل ايضا الجنسية البلجيكية روسمير سفيكو والبالغ من العمر 50 عاما، وسبق له العمل في الدوري الصيني، كما حقق لقب الدوري البوسني كمدرب في ثلاث مناسبات وفاز بكأس البوسنة مرتين، وعمل ضمن الجهاز الفني للمنتخب الاول للبوسنة ومنتخب تحت 23 عاما.

والمباراة فرصة للمدرب لوضع يده على مكامن القوة والضعف في الفريق، اذ يأمل العربي الخروج من مسلسل التعادلات الذي لازمه منذ انطلاق الموسم وآخره التعادل مع التضامن 2-2 ضمن مسابقة كأس زين.



إلى ذلك، يلتقي في الـ6:30 من مساء اليوم النصر مع فريق ضمك السعودي ودياً ضمن معسكر العنابي في مدينة أبها السعودية، وذلك ضمن استعداداته لاستئناف دوري زين الممتاز 30 الجاري. وكان النصر قد غادر إلى المعسكر الخارجي 17 الجاري ، ولم يشارك في الجولة الأولى بكأس زين، كما تم تأجيل مباراته في الجولة الثانية.



الساحل يلتقي الشباب في كأس زين.. و«العنابي» يواجة ضمك ودياً