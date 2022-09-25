اكتمل وصول المنتخبات المشاركة في بطولة كأس آسيا لكرة قدم الصالات التي تستضيفها الكويت خلال الفترة من 27 سبتمبر الجاري، حتى 8 أكتوبر المقبل.

وكانت وفود منتخبات إندونيسيا وعمان وطاجيكستان وتايلند وتركمانستان والعراق والسعودية وأوزبكستان والبحرين واليابان وصلت أمس الاول، قبل أن تلحق بها منتخبات إيران ولبنان وفيتنام والصين تايبيه وكوريا الجنوبية.



وعلى صعيد الاستعدادات التنظيمية، أنهت اللجنة المنظمة المحلية كل التحضيرات لانطلاق المنافسات التي ستحظى بمتابعة واسعة على المستويين القاري والدولي.



وفي هذا الصدد، قام مدير عام الهيئة العامة للرياضة بالتكليف محمود أبل، بزيارة مجمع صالات الشيخ سعد العبدالله والذي سيحتضن مباريات البطولة.

واطلع أبل الذي رافقه في الجولة أمين عام الاتحاد الكويتي لكرة القدم مدير البطولة صلاح القناعي، على جاهزية المجمع لاستضافة المباريات والجماهير، ومشيدا بجهود اللجنة المنظمة واللجان المنبثقة عنها والكوادر الوطنية العاملة بها.



من جهته، يواصل منتخب الكويت الوطني لكرة قدم الصالات تدريباته اليومية على فترتين صباحية ومسائية لرفع جاهزية اللاعبين استعدادا لمواجهة نظيره العماني بعد غد الثلاثاء في انطلاق البطولة، وقد أولى مدرب «أزرق الصالات» البرازيلي ريكاردو سوبرال «كاكاو»، اهتماما كبيرا بالجوانب اللياقية والبدنية في المرحلة الماضية، على أن يتم التركيز ابتداء من اليوم الأحد على تخفيف التدريبات البدنية لتفادي إرهاق اللاعبين والاهتمام أكثر بالنواحي التكتيكية.

وقال مدير المنتخب حسين حبيب إن اللاعبين يمتلكون الحافز للمنافسة على لقب كأس آسيا متسلحين بعوامل الأرض والجمهور والخبرة والمهارة.



وأشار حبيب إلى أن صفوف المنتخب لا تعاني من أي غيابات قبل انطلاق المنافسات القارية وذلك بعدما قام الجهاز الطبي بقيادة د.عبدالمجيد البناي ود.علي الشمالي بجهود كبيرة لتجهيز المصابين.

إلى ذلك، اختار الاتحاد الآسيوي لكرة القدم الحكم الكويتي الدولي عيسى السيد للمشاركة في إدارة مباريات البطولة، كما ضم عادل الشطي إلى لجنة مقيمي الحكام.