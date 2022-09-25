يعقوب العوضي



تشهد مدينة الحمامات في تونس مواجهتي الدور نصف النهائي من البطولة العربية للأندية أبطال الدوري والكأس «المؤهلة لبطولة العالم للأندية ـ سوبر غلوب 2022»، إذ يلتقي في الـ 5:00 مساء الأفريقي التونسي ومواطنه الترجي، فيما يلعب في الـ 7:30 الكويت مع الزمالك المصري.



وتتجه الأنظار نحو بطلي القارة الآسيوية الكويت والأفريقية الزمالك ويسعى الطرفان لتحقيق الفوز والتأهل إلى النهائي، ويأمل «العميد» في الثأر من الخسارة أمام الزمالك بالدور الاول وحجز بطاقة التأهل إلى النهائي وحصد اللقب للمرة الاولى.



فيما يسعى الزمالك لتأكيد تفوقه على «الأبيض» بعد ان تغلب عليه في دور المجموعات 23-20.