القاهرة - سامي عبدالفتاح



بأداء مختلف وبثلاثية نظيفة، افتتح منتخب مصر مشواره مع مدربه الجديد البرتغالي روي فيتوريا، على حساب النيجر بنتيجة 3-0، في تجربة ودية دولية بملعب ستاد الإسكندرية.. سجل ثلاثية الفراعنة محمد صلاح في الدقيقتين 44 و67 ومصطفى محمد في الدقيقة 55.



وحرص فيتوريا على تجربة أغلب العناصر الأساسية، وظهر المنتخب بأداء جيد، استعدادا لاستئناف تصفيات كأس الأمم الأفريقية المقبلة.



وقدم لاعبو مصر كرة هجومية ضاغطة، وهو ما كان يفتقده منتخب مصر في الفترات السابقة.

وبعد الفوز بالثلاثية النظيفة، أبدى فيتوريا رضاه عن الفوز الكبير وعن مستوى الأداء في التجربة الأولى للفريق معه، وقال في المؤتمر الصحافي عقب المباراة: «المواجهة كانت جيدة بالنسبة لنا، اللاعبون قدموا أداء جيدا، ولم نصل إلى 100% بعد لكن المستوى كان مميزا».



وأضاف: «واجهنا فريقا يدافع جيدا، لكن نجحنا في الضغط عليهم وكنا نسترجع الكرة بسرعة، لاعبونا كانوا يركزون طوال اللقاء ويبحثون عن المساحات التي تحدثنا عنها خصوصا على الأطراف».



ويلعب منتخب مصر مباراته التجريبية الثانية الثلاثاء المقبل على نفس الملعب بالاسكندرية.

كما وافق فيتوريا على طلب الزمالك بعودة زيزو والونش الى فريقهما للمشاركة اليوم في مباراة الإياب أمام إيليكت التشادي في التاسعة مساء بتوقيت الكويت بملعب ستاد القاهرة، في إياب الدور التمهيدي لدوري الأبطال، وكان الزمالك قد فاز في مباراة الذهاب بالكاميرون (2-0)، على أن يعود زيزو والونش الى معسكر المنتخب بعد المباراة.



واليوم ايضا وعلى ملعب ستاد الإسكندرية يخوض منتخب مصر للشباب مع نظيره الكويتي، مباراة ودية في إطار استعدادات منتخب الشباب المصري لبطولة الأمم الافريقية للشباب التي تستضيفها مصر خلال نوفمبر المقبل.