الدوحة - فريد عبدالباقي



أثارت خسارة منتخب قطر قلق عشاقه قبل استضافة مونديال 2022، وذلك بعد السقوط أمام كندا 0-2، أمس الأول على ستاد «فيولا بارك» في النمسا، في ثاني مباريات «العنابي» الودية أثناء فترة «FIFA Days» لشهر سبتمبر الجاري.

وقد سجل المنتخب الكندي الهدفين عن طريق سايل لارين، وجوناثان ديفيد في الدقيقتين (4 و13).



وكان المنتخب القطري تلقى خسارة أمام منتخب كرواتيا تحت 23 عاما بنتيجة 0-3، ومن المقرر أن يختتم «العنابي» مبارياته الودية أمام منتخب تشيلي الثلاثاء المقبل.



ومن المقرر أن يخوض «العنابي» حصة تدريبية على ستاد جاسم بن حمد بنادي السد 2 أكتوبر المقبل، والتي ستكون مفتوحة أمام الجماهير ووسائل الإعلام المختلفة.



هذا، وأعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» عن بيع تذاكر المرحلة الأخيرة من تذاكر مونديال قطر عبر المنصة الخاصة ببيع التذاكر والتي ستبدأ الثلاثاء المقبل.



وأكد «فيفا» أن بيع الدفعة الأخيرة من تذاكر بطولة كأس العالم 2022، سيبقى مفتوحا حتى يوم 18 ديسمبر، وهو موعد نهائي المونديال على ستاد لوسيل.



وبلغ عدد التذاكر التي بيعت في المرحلة الأولى من تذاكر المونديال 1.8 مليون تذكرة، ثم طرح «فيفا» ما تبقى من تذاكر لمونديال قطر يوم 5 يوليو الماضي وتم بيعها جميعها، ليبلغ عدد التذاكر التي تم بيعها في المرحلة الأولى والثانية مليونين و450 ألف تذكرة.