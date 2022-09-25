المنامة ـ ناصر محمد



خسر منتخب البحرين مباراته الودية الدولية أمام الرأس الأخضر بهدفين مقابل هدف في إطار برنامجه التحضيري للاستحقاقات المقبلة.



وانتهى الشوط الأول بالتعادل بهدف لمثله، وتقدم الرأس الأخضر بهدف عبر النيران الصديقة عن طريق محمد سعد الرميحي «12»، وأدرك البحرين التعادل عن طريق علي حرم بركلة جزاء «29»، وفي الشوط الثاني سجل ريان مينديز هدف الفوز للرأس الأخضر «55»، وأكمل البحرين المباراة بصفوف ناقصة وبتسعة لاعبين بطرد حمد شمسان «80»، وإصابة كميل الأسود «88».



شوط أول لم يقدم خلاله البحرين الكثير خصوصا في النصف ساعة الأولى التي سيطر على مجرياتها المنتخب الضيف ونجح في الوصول إلى مرمى عمار في الكثير من المحاولات في ظل سيطرته على منطقة المناورات وانتشار لاعبيه الجيد على أرضية الملعب.



وهدد الرأس الأخضر مرمى عمار محمد منذ الدقائق الأولى عبر التوغلات والكرات العرضية من الطرفين وسط غياب تام للاعبي الأحمر البحريني، ونجح الضيوف في التقدم بالنتيجة بعد خطأ خارج منطقة الجزاء نفذ داخل المنطقة ارتقى لها المهاجم العائد للدفاع محمد الرميحي وأسكنها شباك منتخبنا بالخطأ «12».



واصل الضيوف أفضليتهم مع تحسن طفيف من جانب البحرين الذي دخل أجواء المباراة متأخرا خصوصا مع النرفزة الواضحة على اللاعبين، وجاءت الخطورة الأولى من جانب «الأحمر» بعد هجمة منظمة وصلت إلى مهدي حميدان داخل المنطقة سددها حولها الحارس لركلة ركنية «19».



وتحصّل البحرين على ركلة جزاء بعد تسديدة خليفة اصطدمت في يد مدافع الرأس الأخضر احتسبها العماني أحمد الكاف ركلة جزاء ترجمها بنجاح علي حرم هدف التعادل للبحرين «29».



الشوط الثاني



دخل الرأس الأخضر بقوة في الشوط الثاني ونجح من أول وصول له لمرمى عمار محمد أن يعود للمقدمة عبر هدف ريان مينديز بعد هجمة سريعة وصل خلالها لداخل المنطقة وسدد أرضية سكنت الشباك «55».



واستمرت أفضلية الضيوف وسط غياب تام وملحوظ من جانب لاعبي البحرين، ما دفع المدرب سوزا لإجراء تغييراته على التشكيلة بدخول الرباعي كميل الأسود، جاسم الشيخ، محمد جاسم مرهون وعبدالله يوسف لتنشيط الشق الهجومي.



ونشط الأحمر وكانت له بعض المحاولات الهجومية أبرزها كرة كميل الأسود بعد هجمة سريعة أبعدها الحارس لركنية «70»، وأيضا وقف الحارس لتسديدة عبدالله يوسف «76».



ومرت الدقائق الأخيرة من دون تغيير في النتيجة خصوصا مع حالة النقص العددي في صفوف الأحمر بطرد حمد شمسان «80»، وأيضا إصابة كميل الأسود واستنفاد التبديلات المسموحة للمدرب «88»، وانتهت المباراة بفوز الرأس الأخضر.