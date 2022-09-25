أكد النائب السابق مرشح الدائرة الخامسة مرزوق الحبيني، أن أولى خطوات الإصلاح تبدأ من الناخب عندما يأخذ ورقته ويضعها في الصندوق، مشيرا إلى أنه في هــــذه المرحلـــة لا يعلم بك إلا ربــــك ولا يراقبـــــك إلا ضميــــرك.



وخاطب الحبيني الناخبين قائلا «في هذه المرحلة لا تصوت لمرشح بل صوت للكويت ولا تصوت لغير الكويت، لأن الورقة هي بداية الطريق للإصلاح وقم بالتصويت بعقلك وليس بعاطفتك، لا تصوت لقبيلتك ولا لعائلتك ولا لطائفتك».



وتابع: «لذلك، بداية طريق الإصلاح سيكون في يوم 29 سبتمبر، إذا استطعنا إيصال نائب صالح مصلح نظيف نزيه، فإنك بذلك ساهمت في إصلاح البلد، وإذا استطعت إيصال القوي الأمين ساهمت في إصلاح وطنك».