كشف مرشح الدائرة الثالثة النائب السابق أسامة المناور عن نضوب الاحتياطي العام، متسائلا: «من المسؤول عن تصفية الاحتياطي العام الذي وصل إلى الصفر؟».



وأكد المناور، خلال افتتاح مقره الانتخابي، أن الاحتياطي العام الذي يمول بتدفقات مالية هائلة من كثير من الجهات الحكومية قل كثيرا ثم نضب، ووصـــل إلى الصفر، فمن المسؤول عــن تصفير الاحتيــاطي العام.



وتساءل: «ما الذي كان يمول هذا الاحتياطي العام الخاص بالدولة؟ ولماذا صفر عداده؟ ومن المستفيد من إفراغه تماما، وساهم في الضرر الذي ترتب على احتياطي المال العام؟»، مبينا أن هناك طريقة جديدة لوضع اليد على أراضي البلد، فهل هناك جهات حكومية تواطأت للترتيب لبعض الأشخاص ليضعوا أيديهم على كثير من أملاك الدولة بطريقة قانونية؟ فكل شيء صار بالقانون، وهل هناك جهات منتخبة ساعدت على وضع اليد الجديد؟.



وكشف عن أن «هناك حملة كبيرة تشن ضده في الدائرة الثالثة، لكني سأواجه الفاسدين والمفسدين وما يثار من قول الزور الذي نهى عنه النبي الكريم، لذلك أقول للناخبين، لا تلتفتوا لمثل هذه الأقاويل، وأنا أعرف الشعب الكويتي، خاصة ناخبي الدائرة الثالثة، الذين يعون جيدا مواقفي، ولن ألتفت لمثل هذه الامور، وجل اهتمامي الكويت والاصلاح الشامل.



وتابع: «نحن لا نتعامل مع القضية الإسكانية كمادة انتخابية أبدا، بل نهدف الى حلول ناجعة، بينما حلول الحكومة تقف دائما عند رفع رأس المال فقط من خلال 10 قوانين قدمتها، ومن خلال الصندوق الكويتي للتنمية»، مشيرا الى ان الحكومة بإمكانها إنجاز ومعالجة هذه القضية من خلال موجودات الصندوق البالغة 3.1 مليارات دينار، وبإمكان هذا المبلغ أن يحل القضية كاملة.