بدر السهيل



أكد النائب السابق ومرشح الدائرة الرابعة ثامر السويط أن نواب المعارضة خلال المرحلة السابقة كانوا في حالة حرب مع الفساد، وأنا كنت ولا زلت وسأبقى منحازا للشعب في جميع مواقفي مهما كانت المواقف او النتائج، موضحا، ان الوقوف مع حقوق الشعب ومطالبه شرف لكل نائب يمثل الأمة.



وقال السويط، خلال ندوته الانتخابية التي أقامها مساء أمس الأول وبحضور عدد من النواب السابقين والشخصيات السياسية بعنوان «الوطن الذي نريد»، إن تطلعات الكويتيين جميعها تقدمنا بها لبرلمان «معطل»، وتقدمت بمقترح الحقوق المدنية والاجتماعية لـ «البدون» لرفع ظلم شديد واقع عليهم مما دفع بعضهم للجوء إلى الانتحار.‏



وأكد السويط على رفضه العبث بالدستور، قائلا: «ولذلك جلسنا على مقاعد الوزراء ‏» وقدمنا مقترحات وحلولا قوبلت بالتشويه ومحاولات النيل من نواب المعارضة وبشكل دؤوب، ولكننا استمررنا بإصرارنا على الاصلاح دون تردد.



وقال: نحن «القلة القليلة» التي دافعت عن الدستور الكويتي، مشيرا إلى أن قرار العفو الخاص كان برغبة سامية من والد الجميع صاحب السمو الأمير الشيخ نواف الأحمد ولكن البعض حاول أن يشوه هذا العفو الكريم.



وزاد «أشكر حكمة صاحب السمو الأمير الشيخ نواف الأحمد، حفظه الله ورعاه، بخطابه التاريخي والذي تلاه سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله والذي أعاد للشعب الكويتي التفاؤل بعهد جديد ينهض بالكويت الى التنمية والاصلاح المنشود».



واختتم السويط حديثه قائلا «نحن امام انتخابات برلمانية مهمة ويقع على الشعب الكويتي مسؤولية عظيمة بحسن الاختيار»، داعيا الشعب الكويتي الى ضرورة اختيار نواب شرفاء يضعون مصلحة الكويت وشعبها نصب أعينهم.