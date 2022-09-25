أكد مرشح الدائرة الرابعة مبارك النجادة أن الخطاب السامي أحدث هزة إيجابية في المجتمــــع الكويتي، ودلـــل على أن الإصلاح في الكويـــت يحتــــاج الى قــــرار ورجال دولـــة.



وأضاف النجادة خلال افتتاح مقره الانتخابي أن تلك الإجراءات تجعلنا ننتظر التشكيل الحكومي الجديد وطرق تعامله مع الملفات الوطنية بكاملها، مؤكدا انه يمد يده للجميع للتعامل لما فيه صالح الكويت وشعبها، مشددا على أن الدستور الكويتي تمت صياغته من أجل الإنسان الكويتي. وأضاف: نحن دائما نتحدث عن الاقتصاد والصحة لأنهما ينعكسان على الأسرة الكويتية وكل هذه القضايا مهمة لنا بنسبة كبيرة جدا وانا متفائل في المرحلة المقبلة ان المجلس المقبل سيكون مجلس إنجاز خصوصا اذا استمر التعاطي الحكومي مع الأمور كما بدأ بالذات من ناحية الإجراءات التصحيحية، ولذلك نحن متفائلون جدا.



وقال: نحن الآن نبحث عن نهج ويجب على الجميع خدمة النهج الإصلاحي القادم لاستقرار وتنمية الكويت ونحن حتى هذه اللحظــــة لا نعلم بنتائج الانتخابــــات، ولذلــــك نحن مـــع كل مخلــــص شريف يخدم الكويت وشعبها ويعيد للكويــــت ألقهــــا وازدهارهــــا.