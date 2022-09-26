مفرح الشمري



تحت رعاية سمو الشيخ محمد بن حمد الشرقي ولي عهد الفجيرة، تنطلق الدورة الأولى من مهرجان البدر ـ في حب الرسول محمد صلى الله عليه وسلم خلال الفترة من 6 إلى 9 أكتوبر 2022 في مركز الفجيرة الإبداعي (مركز وزارة الثقافة والشباب بالفجيرة)، احتفالا بذكرى المولد النبوي الشريف.



ويركز المهرجان الذي يقام بالتعاون مع وزارة الثقافة والشباب من خلال فعالياته المختلفة على استعراض مراحل مختلفة من السيرة النبوية الشريفة والمفاهيم والقيم المتعلقة بها، وإحياء الموروث الثقافي لمجتمعنا في الاحتفالات الدينية التي تحفظها الذاكرة وتتناقلها الأجيال، كما يهدف المهرجان إلى إبراز الفنون العربية والإسلامية من خلال المعرض الفني المصاحب، وورش العمل المختلفة، التي تسعى إلى ترسيخ قيم الإسلام السمحة واستذكار مواقف السيرة النبوية العظيمة مما يسهم في تأسيس أجيال واعية تتدارس السيرة النبوية وما تحمله من مبادئ حياتية ترفع الوعي الإنساني.



يقام مهرجان البدر على مدى أربعة أيام، ويتضمن مجموعة متنوعة من الفعاليات والأنشطة هي:



المعرض الفني



سيتم في المعرض الفني عرض الأعمال الفائزة والمتأهلة في الدورة الثانية لجائزة في حب النور المبين، وتركز الأعمال على السيرة النبوية الشريفة والدروس والعبر المستخلصة منها، مما يسهم في تعزيز رسالة مبادرة «البدر» في نشر رسالة التسامح وقيم السيرة النبوية الشريفة والتعريف بها حول العالم.



يقام المعرض في مركز الفجيرة الإبداعي (مركز وزارة الثقافة والشباب بالفجيرة) ويستمر لمدة أسبوعين (6 ـ 20 أكتوبر 2022).



حفل تكريم الفائزين في جائزة «في حب النور المبين»



تتضمن جائزة «في حب النور المبين» أربع فئات للمشاركة وهي الشعر والرسم والوسائط المتعددة (الملتيميديا) والخط العربي بمجموع جوائز تبلغ مليون درهم إماراتي، بهدف تعزيز صلة الشباب بتراثهم العربي والإسلامي، وقيم الإسلام التي تدعو إلى التسامح من خلال الاحتفاء بجماليات وإبداعات الفنون الإسلامية. كما تهدف الجائزة إلى اكتشاف وتشجيع المواهب في هذه المجالات الفنية والأدبية، وإنتاج أعمال فنية مستوحاة من السيرة النبوية المشرفة وبيان فضل الرسول صلى الله عليه وسلم وعظمة أخلاقه وإثراء الثقافة العربية والإسلامية بهذه الأعمال.



الاحتفاليات والعروض المباشرة



تشارك في فعاليات مهرجان البدر في دورته الأولى هذا العام فرق مختلفة من دول الوطن العربي ستقدم عروضا حية عن المولد النبوي الشريف، وهي فرقة الحضرة الشفشاونية من المغرب، وفرقة النابلسي بقيادة المنشد نورالدين خورشيد من سورية، وفرقة الفجيرة للمالد من الإمارات، وفرقة البردة الهندية.



ورش العمل



على مدى أربعة أيام يقدم مهرجان البدر مجموعة متنوعة من ورش العمل في الفنون العربية والإسلامية متمثلة بالخط العربي والزخرفة الإسلامية والرسم والطباعة يقدمها نخبة من أفضل الفنانين والمختصين في هذه المجالات.



أوبريت «في حب النور المبين»



يقدم مهرجان البدر أوبريتا بعنوان «في حب النور المبين» من إنتاج أكاديمية الفجيرة للفنون الجميلة وتقديم فرقة أورنينا العربية، بمشاركة عدد من النجوم وممثلي الدراما الإماراتية. ويتضمن الأوبريت من خلال الحوارات والاستعراضات الحية 9 مقاطع غنائية ومشاهد تمثيلية تهدف إلى تقديم مادة جمالية عن مبادئ الهدي المحمدي وقيم السيرة النبوية الشريفة وأثرها على السلوكيات المجتمعية في كل زمان ومكان.



برنامج المهرجان



٭ اليوم الأول الخميس 6 أكتوبر مركز الفجيرة الإبداعي الفترة الصباحية ـ 10 صباحا ـ افتتاح معرض في حب النور المبين ـ حفل توزيع الجوائز في مسابقة في حب النور المبين الفترة المسائية ـ 4 إلى 8 مساء ـ ورشة زخرفة المصاحف يقدمها إحسان حاكم غنام ـ ورشة الحروفيات بعنوان: (وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين) للفنان تاج السر حسن.



٭ اليوم الثاني الجمعة 7 أكتوبر مركز الفجيرة الإبداعي ـ 4 إلى 8 مساء - استمرار معرض في حب النور المبين ـ ورشة الخط العربي يقدمها صباح الأربيلي ـ ورشة زخرفة المصاحف القديمة يقدمها مصعب الدوري من الساعة 8 مساء.



- فرقة الحضرة الشفشاونية (المغرب) ـ فرقة النابلسي بقيادة المنشد نورالدين خورشيد (سورية) ـ فرقة الفجيرة للمالد (الإمارات).



٭ اليوم الثالث السبت 8 أكتوبر مركز الفجيرة الإبداعي ومجمع زايد الرياضي ـ 4 إلى 8 مساء ـ استمرار معرض في حب النور المبين ـ ورشة «فن إسلامي ثلاثي الأبعاد تقدمها الفنانة هدى المزروعي ـ ورشة الخط العربي بعنوان «آيات قرآنية في حب النور المبين» يقدمها أحمد أمين شمطة - برنامج مجمع زايد الرياضي ـ 7 مساء ـ احتفالية الجالية الهندية ـ وتتضمن شرح قصيدة البردة من الشيخ أبوبكر أحمد والشيخ إبراهيم الخليل البخاري - أداء من فرقة البردة الهندية.



٭ اليوم الرابع الأحد 9 أكتوبر مركز الفجيرة الإبداعي ـ 4 إلى 8 مساء ـ استمرار معرض في حب النور المبين ـ ورشة طباعة الحبر على اللاينو تقدمها صفية الهاشمي ـ ورشة الخط العربي بعنوان «خطوط تراثية في حب النور المبين» يقدمها أحمد فارس من الساعة 8 مساء ـ أوبريت «في حب النور المبين» من إنتاج أكاديمية الفجيرة للفنون الجميلة.