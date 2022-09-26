مفرح الشمري



من المسلسلات الإذاعية التي تم تسجيلها لبثها بدورة اكتوبر المقبل عبر اثير اذاعة البرنامج العام مسلسل «حكايات البستاني»، حواراته باللغة العربية الفصحى، ويجسد شخصياته عدد من الفنانين الكبار والشباب مثل جاسم النبهان وخالد المفيدي واسامة المزيعل وغادة السني ويوسف الحشاش وآخرين، المسلسل من تأليف أحمد الرفاعي واخراج محمد الفرج وسيبث 3 عصرا من الاحد الى الخميس.



العمل درامي فانتازي، وتدور أحداثه مع البطل البستاني واسرته المكونة من الزوجة والابنة، هذا البستاني يمتلك بستانا ذاع صيته بين المدن والاقطار لمساحته الشاسعة وخيره الوفير، كما اشتهر بقدرته على حل المشكلات بحكمته وحنكته ورشده، بل بات البعض يتعنى للقاء البستاني لمساعدته في مختلف المآزق التي يتعرضون لها.



العمل كتب باللغة العربية ويعتمد على الراوي في ربط الاحداث وبقية الشخصيات المختلفة في كل حلقة مع البستاني وهو بمنزلة سلسلة ممتدة من الاحدات والقصص التي تحمل طابعا فكاهيا وبعدا اجتماعيا، ويعتمد على طابع التنويع في الحلقات من خلال القضايا والشخصيات المتنوعة البعيدة عن الرتابة والتكرار.