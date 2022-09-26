عبدالحميد الخطيب



انطلقت منذ أيام قليلة أولى حلقات البرنامج الحواري الجديد «موازين» على قناة الجزيرة، من تقديم الإعلامي والأكاديمي الكويتي د.علي السند في أول إطلالة له على «الجزيرة» بعد مسيرة إعلامية حافلة بالبرامج التلفزيونية والمقالات الصحافية.



ويبث البرنامج أسبوعيا، بالتعاون مع صفحة تراث الإلكترونية، وهو ذو طابع فكري إسلامي، يتناول القضايا المطروحة حاليا سواء كانت فكرية أو اجتماعية، بأسلوب معرفي، محاولا الغوص في أعماق تلك القضايا، وتناولها بشكل منهجي جاد.



وفي هذا الصدد، قال د.السند: يهدف البرنامج إلى إثراء الساحة الإعلامية للبرامج الجادة التي تعالج القضايا الإسلامية ذات الصلة الوثيقة بالواقع، لأن غياب مثل هذه البرامج تسبب في فوضى فكرية، ما أصاب الجيل الجديد بشيء من الارتباك في نظرته لقضاياه الدينية.



وتابع: يحرص «موازين» على الاستعانة بنخبة من المختصين والخبراء في القضايا المطروحة، ومناقشتهم بمنهجية موضوعية، مع مراعاة التعدد في التوجهات والقراءات، والحرص على أصحاب الطرح الرصين والجاد مهما اختلفت وجهات النظر.



وأردف د.علي السند: المنهج الذي أعتمده في هذا البرنامج يحمل طابعا نقديا، لأن النقد ضروري للتقويم والتقييم والبناء والفهم، النقد القائم على المعرفة التامة والعميقة بالظاهرة محل النقد، مع مراعاة الإنصاف والموضوعية، والابتعاد عن الشخصانية والاستهداف المتعمد.