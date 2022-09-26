التحضيرات الأولية بدأت للموسم الثاني من «لمن يهوى الطرب».. والملحنون الشباب مجتهدون.. ولم يسلط الضوء عليهم بالقدر الكافي



سماح جمال



كشف الملحن القدير عبدالله القعود لـ «الأنباء» عن تحضيراته الجديدة مع الفنانة هند البحرينية، واكد أن كل الفنانين المتواجدين على الساحة الفنية فنانون وموهوبون.

ولفت إلى أن التحضيرات بدأت للموسم الثاني من برنامج «لمن يهوى الطرب». وأشار الى أن الملحنين اليوم مجتهدون ولكن الضوء لم يسلط عليهم بالقدر الكافي، وتطرق القعود إلى محاور أخرى في حديثه، وفيما يلي التفاصيل:



يجمعك تعاون جديد بالفنانة هند البحرينية؟



٭ أغنية «شاللي جابك» وهي من كلمات منصور الواوان وتوزيع براك.



هل من تحضيرات جديدة لبرنامج «لمن يهوى الطرب»؟



٭ بدأت التحضيرات مع تلفزيون الكويت للموسم الثاني، وذلك بعد نجاح الموسم الأول وخاصة لمحبي الأغاني الطربية القديمة، وحتى الفنانون الذين شاركوا في الموسم الأول كانوا يسلطنون وهم يغنون الأغاني، وسيكون من ضيوف هذا الموسم الفنان عبدالله طارق، الفنان عبدالقادر هدهود، والفرقة ستكون بقيادة المايسترو أحمد العود.



ترى أن هناك حالة من التراجع على طلب الفنانين في الأعراس والحفلات الخاصة مقارنة بفترة ما قبل كورونا؟



٭ بحكم عملي وتنظيم وترتيب الحفلات والاحتفالات أعلم أن الطلب لم يقل وخاصة في حفلات الأعراس، فنحن اعتدنا على حب الفن والفنانين وهذا ليس بأمر جديد، وأغلب الفنانين الكبار من أم كلثوم، فيروز، عبدالحليم حافظ وغيرهم.



كيف ترى حال الساحة الفنية الغنائية مؤخرا؟



٭ الجمهور هو الحكم في النهاية والناجح يفرض وجوده، والرأي الشخصي يبقى شخصيا في النهاية وليس عاما، وكل الموجودين على الساحة الفنية فنانون وموهوبون.



كيف ترى الملحنين الشباب على الساحة الفنية اليوم؟



٭ الملحنون مجتهدون، وهناك ملحنون شباب مميزون مثل راكان، حمد القطان، ولكن في الغالب لم يسلط الضوء عليهم بالقدر الكافي، فاليوم عندما أستمع إلى اغنية وتعجبني أسأل من الملحن، وأتذكر أن في جيلنا كان هناك أكثر من ملحن فكنت أنا، طارق العوضي، عمار البني، مشعل العروج، وفهد الناصر، وكل ملحن كان له خط مميز به ومؤثر على الساحة الفنية بطريقته.