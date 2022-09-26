حذر أصحاب المداجن والتجار السوريون، من استمرار ارتفاع أسعار مادة بيض المائدة، فخلال أسبوع واحد ارتفع الطبق نحو 3000 ليرة، بحسب موقع صحيفة «الوطن» الموالية.

ورغم أن نشرات الأسعار الرسمية لدى مديريات التجارة الداخلية حددت سعر طبق البيض وزن 2001 غرام بـ 13500 ليرة، فإن الأسعار في المحال التجارية تتجاوز أسعار النشرة الرسمية، حيث يباع «صحن» البيض من 16000 - 16500 وإذا كان مغلفا يرتفع سعره إلى ما بين 17000 - 17500.



ويبرر التجار وأصحاب المداجن هذه الارتفاعات المتكررة، بارتفاع تكاليف الإنتاج، والذي أدى إلى خروج عدد كبير من المداجن الخاصة من الخدمة، وبالتالي أدى ذلك إلى قلة الإنتاج وزيادة الطلب، منوهين بأن سعر الصرف الجديد للدولار سيكون له تأثير ملحوظ على أسعار هذه المادة مستقبلا والسبب يعود إلى استيراد الأعلاف.



وتقول مواطنة: إن سعر البيضة الواحدة اليوم 600 ليرة في مناطق ريف دمشق الغربي، وسعر خمس بيضات 3000 ليرة، وبالتالي فإن راتب الموظف لا يكفي شراء خمسة أطباق من البيض في الشهر، علما أن متوسط راتب الموظف يبلغ نحو 100 ألف ليرة سورية فقط.

وتساءلت السيدة: ماذا سنأكل في ظل ارتفاع الأسعار الجنوني؟!