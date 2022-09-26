صرح مصدر في شركة «محروقات»، كما نقلت عنه صحيفة «البعث» الحكومية، أن عملية توزيع المازوت المنزلي ستكون متواترة هذا الموسم، مؤكدا سرعة التوزيع واستمراره دون التأثر بالزحام.



ونقلت الصحيفة عن المصدر تأكيده قبل ايام، أن التعليمات برصد 20% من مخصصات كل محافظة من مادة المازوت للتوزيع المنزلي، تسهم في تواتر عمليات التعبئة وفقا لتواتر الطلبات وعدم توقفها أو حصرها في وقت محدد بكميات محددة ما يؤدي إلى تأخير عمليات التعبئة بفعل الزحام.



وأكد أن عمليات التوزيع بدأت بالفعل مع افتتاح التسجيل على المادة للراغبين عبر تطبيق (وين) وغيره من أدوات التسجيل المعتمدة، مطمئنا الأسر بتوافر الكميات المخصصة التي ستصل إلى جميع المستحقين.



ومع عودة عمليات التعبئة بشكل فعلي عادت بعض الممارسات السلبية للموزعين بالضغط على أصحاب البطاقات وإلزامهم بتعبئة مخصصاتهم خلال مدد زمنية قليلة، فيما عدا اضطرارهم للتوجه لمكان وقوف صاحب الصهريج وغيرها من الممارسات.



وأكد المصدر على التوجيهات المشددة التي تلقاها الموزعون بالالتزام بالقانون تحت طائلة المحاسبة، مشيرا إلى اتخاذ أشد الإجراءات بحق المخالفين في حال تورطهم بمخالفات جسيمة أو عدم الالتزام بالقانون ومحاولة ابتزاز أصحاب البطاقات أو التلاعب بالكيل أو زيادة السعر وتقاضي أموال إضافية وغيرها.



ولفت المصدر إلى أن الشركة مصرة على ضبط التلاعبات في سوق المحروقات، وتعمل بالشراكة مع حماية المستهلك في وزارة التجارة الداخلية على رصد أي مخالفة وتطبيق القوانين الناظمة عليها.