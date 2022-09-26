تعتزم الحكومة السورية طرح سندات خزينة جديدة لجمع اموال تقدر بقيمة 100 مليار ليرة سورية.



وأعلنت وزارة المالية السورية عن المزاد الثالث للأوراق المالية الحكومية لعام 2022 لإصدار سندات خزينة بأجل سنتين وبنطاق مستهدف بقيمة 100 مليار ليرة سورية، مبينة أن المزاد سيقام يوم الإثنين 10-10-2022.



وأوضحت الوزارة في بيان نشرته على صفحتها على الفيسبوك، أنه يحق لكل الأفراد الطبيعيين والاعتباريين المشاركة بالمزاد من خلال فتح حساب لدى أي من شركات الوساطة المالية المشاركة أو لدى المصارف العاملة المؤهلة للاكتتاب على سندات الخزينة كما يحق لشركات الوساطة المالية والمصارف العامة والخاصة المؤهلة الاكتتاب على السندات أيضا.



ولفتت الوزارة إلى أنه سيسمح لسندات الخزينة المعلن الاكتتاب عليها بالتداول في سوق دمشق للأوراق المالية ما يعطيها ميزة السيولة إضافة إلى الاستفادة من الفوائد التي سيتم منحها بشكل نصف سنوي بنسبة فائدة ستتحدد بناء على العروض المقدمة والتي سيعلن عنها بعد انتهاء أعمال الاكتتاب.



يذكر أنه مع هذا الاصدار من سندات الخزينة تكون وزارة المالية قد نفذت كامل روزنامة الأوراق المالية المخطط لها لعام 2022 وبقيمة إصدار إجمالية بلغت 600 مليار ليرة سورية.