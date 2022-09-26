حريصون على سلامة الطلبة وأعضاء الهيئتين التعليمية والإدارية

نأمل أن تتمكن وزارة التربية من تحقيق الأهداف المنشودة





عبدالعزيز الفضلي



في أجواء من الفرحة وحسن التنظيم والاستعداد الجيد، وعقب توقف عامين بسبب جائحة كورونا، عاد صباح أمس طلبة المرحلة الابتدائية ورياض الأطفال الى مقاعد الدراسة، مدشنين العام الدراسي الجديد على ان يلحق بهم زملاؤهم في المرحلتين المتوسطة والثانوية يوم 2 أكتوبر، حيث حققت وزارة التربية نجاحا كبيرا في اول يوم استقبلت فيه ابناءها، وهيأت الظروف الملائمة بالتعاون مع القطاعات والمناطق والادارات المدرسية.



وهنأ وزير التربية ووزير التعليم العالي والبحث العلمي د.علي المضف صاحب السمو الأمير الشيخ نواف الأحمد وسمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد ورئيس الوزراء سمو الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح، والهيئتين التعليمية والإدارية وأولياء الأمور والطلبة بمناسبة العودة الشاملة للدراسة لرياض الأطفال والمرحلة الابتدائية للعام 2022 - 2023.



جاء ذلك خلال قيام الوزير د.علي المضف أمس يرافقه الوكيل المساعد للتعليم العام أسامة السلطان بجولة تفقدية على مجموعة من مدارس رياض الأطفال والمرحلة الابتدائية في مختلف المناطق التعليمية للاطمئنان على سير العمل، وشملت: مدرسة سمية الابتدائية بنات بمنطقة العاصمة التعليمية، وروضة الدرة بمنطقة حولي، وروضة الكويت في مبارك الكبير ومدرسة سعد رجب الرفاعي الابتدائية بنين في الأحمدي، ومدرسة عبدالمحسن البحر بمنطقة العاصمة.



وأشار المضف إلى أن وزارة التربية بكل قطاعاتها قامت بالاستعدادات اللازمة لاستقبال الطلبة، مشيدا بالجهود المبذولة من قبل العاملين في القطاعات المعنية والإدارات المدرسية والعمل بجد واجتهاد لتجاوز العقبات، وما بذله أعضاء الهيئتين التعليمية والإدارية، معربا عن آماله في تحقيق «التربية» الأهداف المنشودة خلال العام الدراسي.



وأكد الحرص الشديد على الحفاظ على سلامة أبنائنا الطلبة وأعضاء الهيئة التعليمية والإدارية، وتسخير كل الامكانات والسبل المتاحة التي تضمن لهم الراحة والأجواء المناسبة خلال الدوام المدرسي، متمنيا السداد والتوفيق للمعلمين والإداريين في المناطق التعليمية، والتفوق والنجاح لأبنائنا الطلبة.



استعداد مبكر



وفي السياق ذاته، قالت مديرة مدرسة الجويرية بنت الحارث الابتدائية - بنات التابعة لمنطقة حولي هنادي الجداوي إن إدارة المدرسة استعدت لاستقبال 503 طالبات من الصف الأول إلى الخامس بكل حفاوة ونشاط، لافتة الى إعداد برنامج ترفيهي لطالبات الصف الأول مع أولياء أمورهن لإضفاء أجواء جميلة مع اليوم الدراسي الأول، مؤكدة أن الإدارة المدرسية مستعدة لخوض هذا العام بكل جدية مع قرار العودة الشاملة للدراسة، متمنية أن يكون عاما مليئا بالعطاء والإنجازات.



من جانبها، ذكرت مديرة مدرسة خالد المسعود الابتدائية - بنين التابعة لمنطقة مبارك الكبير التعليمية نورة العتيبي أن العودة الشاملة لأبنائنا الطلبة بدأت أمس باستقبال 801 طالب في المدرسة.



وأكدت العتيبي أن استعدادات المدرسة بدأت منذ شهر أغسطس وبدأنا فعليا في تجهيز وصيانة المدرسة من كهرباء وأعمال صحية وصيانة التكييف وبرادات المياه وتنظيف الفصول ومرافق المدرسة وتوفير كل الاحتياجات من كتب وأثاث للمعلمين والطلاب.



وتابعت: قام الطلبة في أول يوم دراسي بتسلم جميع كتبهم وجداولهم التي تم تجهيزها مسبقا، بالإضافة الى برنامج خاص لطلاب الصف الأول الابتدائي لتعريفهم بمرافق المدرسة وفصولهم وآلية دخولهم وخروجهم، مهنئة جميع المعلمين والعاملين في وزارة التربية وأولياء الأمور بالعودة الشاملة للطلبة.



8 شركات



قامت مديرة الانشطة المدرسية مريم العنزي وبتوجيهات من وكيل قطاع التنمية التربوية والانشطة فيصل المقصيد بالاجتماع مع ممثلي 8 شركات تغذية والتي وفرت الوجبات والأطعمة للمقاصف المدرسية في أول يوم دراسي دون أي تأخير، الأمر الذي لاقى استحسانا من الإدارات المدرسية.