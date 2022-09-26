عبدالعزيز الفضلي



أصدر الوكيل المساعد للتنمية التربوية والانشطة فيصل المقصيد قرارا يقضي باستئناف العمل بالمقاصف المدرسية للعام الدراسي 2023-2022، وذلك وفق الاشتراطات الصحية الواردة بقرار وزارة الصحة رقم 5/ 2021 بشأن لائحة الاشتراطات الصحية بالمقاصف المدرسية الصادرة عن الهيئة العامة للغذاء والتغذية.



وأكد المقصيد في قراره الذي تلقت «الأنباء» نسخة منه على ضرورة مراعاة ما يلي:



٭ وضع قائمة بأسعار السلع في مكان بارز قريب من المقصف المدرسي.



٭ تقدم إدارة المدرسة وجبات غذائية مجانية لمن تراه من الطلبة بحاجة لذلك وبالأسلوب الذي تراه مناسبا.



٭ يمنع منعا باتا تأجير المقاصف المدرسية في جميع المراحل التعليمية.



٭ الحرص على رد المبالغ المالية المتبقية والمستحقة للطالب بعد إتمام عملية الشراء.



٭ توفير مطفأة حريق صالحة للاستخدام لضمان الأمن والسلامة.