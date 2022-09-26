استقبل مدير جامعة الكويت د.يوسف الرومي سفير سلطنة عمان الشقيقة د.صالح بن عامر الخروصي، وهدفت الزيارة إلى توطيد العلاقات الممتدة بين البلدين، وبحث سبل التعاون من خلال التبادل الأكاديمي والطلابي بين البلدين، وتوسيع آفاق التعاون العلمي والثقافي بهدف تبادل الثقافات والتعرف على آخر التطورات العلمية والأكاديمية وزيادة العمل على تعزيزها وتطويرها.



بدوره، أعرب سفير سلطنة عمان د.صالح بن عامر الخروصي عن حرصه على التعاون المتبادل والمشترك بين جامعة الكويت والجامعات العمانية المختلفة، وذلك لزيادة التواصل والتبادل العلمي فيما بينهم من خلال البرامج العلمية خاصة بعد عودة الحياة الطبيعية بعد أزمة كورونا، إذ أصبح من الأولويات الاهتمام بالجانب الأكاديمي والثقافي، متمنيا التوفيق في قيادة دفة جامعة الكويت للتقدم بها بين الجامعات العالمية، متقدما بالشكر الجزيل لمدير الجامعة على حفاوة الاستقبال، متمنيا أن يكون هناك تعاون مثمر في المستقبل بين البلدين.



من جهته، أكد مدير جامعة الكويت د.يوسف الرومي حرص جامعة الكويت على مد جسور التعاون مع جميع الدول، والتنوع في البعثات الثقافية بما يسهم في عولمة جامعة الكويت، وذلك بهدف تنشيط وتعميق العلاقات بين الجامعة وباقي الدول.