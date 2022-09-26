جامعة الكويت استقبلت 42 ألف طالب بعامهم الدراسي الجديد

الرومي: تمكين الطلبة من الحصول على مستوى عالٍ من التعليم



ثامر السليم



شهد موقع الجامعة بمدينة صباح السالم الجامعية ازدحاما مروريا داخل موقع الجامعة الذي جعل الطلبة واساتذة الجامعة والموظفين يتأخرون عن الوصول الى المحاضرات وعملهم في الوقت المحدد.



وناشد الطلبة الادارة الجامعية بإيجاد حل فوري لهذه المشكلة المتكررة، مستغربين من عدم إيجاد حلول سريعة وعاجلة لحل هذه المشكلة خاصة مع تزايد الانتقالات لعدد من الكليات في موقع الجامعة بالشدادية مما يزيد من الاختناقات المرورية.



إلى ذلك، باشر ما يزيد على 42 ألف طالب وطالبة دوامهم في جامعة الكويت في مختلف الكليات والمواقع الجامعية أمس مستهلين عامهم الدراسي بعد تنظيم جداولهم الدراسية والتعرف على مرافق كلياتهم.



والتحق بالدراسة الجامعية بكليات جامعة الكويت من الطلبة الجدد لهذا العام نحو 8134 طالبا وطالبة، ليرتفع عدد الطلبة المسجلين إلى 42136 طالبا وطالبة، حيث أوضحت الجامعة أن الطلبة الجدد موزعون على 15 كلية في مختلف التخصصات الأدبية والعلمية، لافتة إلى أنه تم استكمال جداولهم بعد اكتمال عمليتي السحب والإضافة يوم الخميس الماضي.



وبهذه المناسبة، توجه مدير جامعة الكويت د.يوسف الرومي إلى طلبة الجامعة بكلمة قال فيها: يسعدني أن أكون أول المهنئين بمناسبة بدء العام الجامعي 2022/2023 وأرحب بكم في جامعتكم التي تفخر بانتمائكم إليها، متمنيا لكم عاما دراسيا حافلا بالإنجاز والجد والاجتهاد.



وأشار الرومي في تصريح صحافي إلى أن جامعة الكويت التي يمتد عطاؤها لما يقرب من 56 عاما حريصة على توفير كافة السبل أمام طريق التعليم الجامعي، وذلك بتهيئة أفضل المنشآت التي تسهل على الطلبة الحصول على مستوى عال من التعليم تحت إشراف أساتذة متميزين، مضيفا أنه وعلى مدى سنوات ساهمت الجامعة في إعداد طاقات بشرية كانت بمنزلة لبنات قوية في البناء المجتمعي من خلال التخصصات والعلوم والمعارف التي تقدمها لكم كليات الجامعة المختلفة حتى تتمكنوا من مجاراة الدول المتقدمة ومواكبة آخر التطورات في مجالات الحياة العلمية والاقتصادية والاجتماعية، ولتكونوا على قدر المسؤولية الملقاة على عاتقكم بتحقيق إنجازات علمية تسهم في النهوض بمستوى وسمعة الكويت عرفانا ووفاء لهذا البلد المعطاء.



واختتم قائلا: أدعو الله لكم التوفيق والنجاح وأن تحققوا ما تطمحون إليه وأن يسدد خطاكم لما فيه خير هذا البلد في ظل الرعاية السامية لصاحب السمو الأمير الشيخ نواف الأحمد، وسمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد.



بدوره، هنأ القائم بأعمال عميد شؤون الطلبة بجامعة الكويت د.سامي الدريعي طلبة جامعة الكويت المستجدين والمستمرين وأعضاء الهيئة التدريسية والأكاديمية، بمناسبة بدء العام الدراسي.



وأكد الدريعي أن عمادة شؤون الطلبة بمختلف إداراتها على أتم الاستعداد للعام الدراسي الجديد من خلال تقديم مختلف الأنشطة والخدمات الطلابية للطالب الجامعي، والعمل على تطوير وتنمية قدرات الطلبة الإبداعية والفكرية والمهارية، وتهيئة مناخ جامعي ملائم للطلبة، إضافة إلى تعزيز ثقافة الحوار والتعلم والمنافسة من خلال تشجيعهم على العمل بروح الجماعة والمشاركة في مختلف الأنشطة الثقافية والفنية والتطوعية والرياضية.



وبين أن العمادة وضعت خطة متكاملة لبداية العام الدراسي من أنشطة وفعاليات طلابية متنوعة.