أعلنت الهيئة العامة للشباب فرصة تطوعية للشباب لتنظيم المشروع الترويحي الترفيهي في جسر جابر بالشراكة مع الصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة وبلدية الكويت ومركز العمل التطوعي، وذلك بدءا من شهر نوفمبر الى أبريل 2023 لتسخير الطاقات الشبابية لخدمة المجتمع وتعزيز العطاء لدى الشباب.



وقالت المتحدثة الرسمية للهيئة أسرار الأنصاري في تصريح صحافي انه يمكن للشباب الكويتيين من الجنسين من عمر 18 حتى 34 عاما التطوع والتسجيل عن طريق بوابة «أيادينا» للعمل التطوعي في موقع الهيئة الإلكتروني www.youth.gov.kw.



وأوضحت أن المشروع يضم تجمعا منظما لسيارات «الفود ترك» والمطاعم المتنقلة ومنطقة الألعاب ومناطق ترفيهية، مبينة أن دور المتطوعين هو الإشراف على الجمهور والأهالي والتنظيم‏ والتعاون مع المبادرين في تنفيذ الفعاليات.