"الديوان" يعلن دفعة جديدة من المرشحين للعمل

"الديوان": إزالة الحواجز بين المسؤولين والمراجعين

مريم بندق



أكدت مصادر خاصة لـ «الأنباء» أن الانتخابات البرلمانية ستتم في موعدها المقرر الخميس المقبل 29 الجاري.



وأفادت بأن مرسوم الضرورة الصادر من الحكومة بالتصويت وفقا للبطاقة المدنية توافرت فيه شروط الضرورة وفق المادة 71 من الدستور، ومستوفي كل الشروط والإجراءات.



وبينت أن الحكومة استندت الى العديد من المسببات التي أوجبت عليها إصدار مرسومي ضرورة.



وجددت المصادر التأكيد على أن الحكومة استندت إلى 6 أسباب في إصدار مرسوم ضرورة باستخدام البطاقة المدنية تطبيقا لنص المادة 71 من الدستور والتي منها تفشي وثبوت ظاهرة مقيتة وهي التلاعب في القيود الانتخابية. وأضافت: أما المرسوم الثاني رقم 6 فقد ضم 19 منطقة سكنية إلى الدوائر الانتخابية وفق الموقع الجغرافي. وأوضحت أن الطعن المقدم للمحكمة الدستورية بعدم دستورية مرسومي الضرورة رقمي 5 و6 لسنة 2022 من شخص واحد إما سيتم رفضه أو عدم الالتفات إليه أو يؤجل النظر فيه إلى ما بعد إعلان النتائج ويرفض.

"الديوان" يعلن دفعة جديدة من المرشحين للعمل

أعلن ديوان الخدمة المدنية دفعة جديدة من المرشحين للعمل من حاملي المؤهلات التخصصية.

وأوضح الديوان أن عليهم مراجعة جهة الترشيح مباشرة من دون الحاجة إلى مراجعة الديوان.

كما أن الديوان مستمر في تلقي الإحتياجات الوظيفية من قبل الجهات الحكومية بهدف إصدار دفعات جديدة من المرشحين من مختلف التخصصات.

"الديوان": إزالة الحواجز بين المسؤولين والمراجعين

أعلن ديوان الخدمة المدنية أنه حرصاً على توفير الأفضل لطالبي الخدمة في مركز الاستقبال ، تمت إزالة الحواجز الزجاجية بين المسؤولين والمراجعين والتي كانت قد وضعت مؤقتاً من ضمن الاشتراطات الصحية بمواقع العمل خلال فترة "كورونا".