

عاطف رمضان



أعلنت المؤسسة العامة للرعاية السكنية عن الانتهاء من تسليم البنية التحتية لـ 9800 قسيمة في مشروع مساكن منخفضة التكاليف.



وقالت «السكنية» في بيان لها إن مساحة القسيمة 200م2 ويحتوي المشروع على خزان للري بسعة 250 ألف غالون مع بئر مياه جوفية لتغذية الخزان بالإضافة الى الأعمال الخاصة بمحطات الكهرباء الفرعية، مبينة أن المشروع بدأ العمل به في 12 ديسمبر 2018 وتم تسليمه في 29 مايو 2021، مشيرة الى أن «المساكن منخفضة التكاليف» من المشاريع الحيوية التي تقوم المؤسسة بتنفيذها والذي سيكون بديلا عن المساكن القائمة بمنطقتي تيماء والصليبية ويبعد عن مدينة الجهراء 16 كم جنوب طريق السالمي ويتضمن مساحة للسكن الخاص تقدر بـ 5.144.300 م2، وسكنا استثماريا بمساحة 48 ألف متر مربع ومباني عامة وخدمات على 1.047.000م2 ومنطقة حرفية بمساحة 169 ألفا و600م2 ومناطق خدمات بنية تحتية تتضمن أبراج مياه علوية ومحطة معالجة صرف صحي بمساحة 204.900 م2 بالإضافة إلى طرق رئيسية بمساحة 1.554.100م2.



وأضافت: سيتم طرح ثلاث مناقصات للبيوت ومباني الخدمات العامة التي تم الانتهاء من أعمال البنية التحتية لها خلال يناير المقبل وتضم 3 روضات أطفال و10 مدارس ابتدائية و6 للمرحلة الثانوية و8 مدارس متوسطة و14 مسجدا رئيسيا و2 مسجد جامع و8 مواقع لمحطات الكهرباء الرئيسية جهد 132 كيلو فولت ومركز إطفاء وإسعاف ومركز فتيات ومركز شباب، و3 حدائق رئيسية وموقعين للمدارس الخاصة و3 مواقع لدور القرآن الكريم ومخفرين للشرطة وفرعين للغاز و4 أفرع للبنوك المحلية وموقع لـ «السراج المنير» ودار تحفيظ القرآن ووحدة رعاية المسنين وديوان كبار السن ومركزا صحيا تخصصيا ومركزا صحيا عاما ومقسم هواتف وسوقا مركزيا رئيسيا، وصالة أفراح رجال وأخرى للنساء، ومركز تنمية المجتمع وموقع وحدة اجتماعية ومجمعا حكوميا وموقعا لبيت الزكاة وموقع كهرباء وبنشر ومحطة تنقية مؤقتة ومحطة صرف صحي وموقع أبراج مياه عذبة، وحزاما شجريا عازلا بمساحة 138.500 م2 لصد زحف الرمال الناجم عن طبيعة المنطقة.