رئيس "الديوان" د. عصام الربيعان: أتعهد بتسريع إجراءات البت في قضايا المواطنين ومنها صرف البدل النقدي للإجازات واستحقاق البدلات والجمع بين الدراسة والعمل وتعديل المسميات والجمع بين العمل الحكومي والخاص

مريم بندق



تعهد رئيس ديوان الخدمة المدنية د.عصام الربيعان بتسريع إجراءات البت في قضايا المواطنين ومنها صرف البدل النقدي للإجازات واستحقاق البدلات والجمع بين الدراسة والعمل وتعديل المسميات والجمع بين العمل الحكومي والخاص.



وأوضح أن بعض حلول الاستفسارات يتطلب تعديلا في اللوائح أو إعادة التنسيق مع جهات حكومية أو طرح حلول جديدة أو توفير اعتمادات مالية، وسنناقش كل قضية على حدة مع كل إجراء يتخذ. هذا، وأعلن «الديوان» دفعة جديدة من المرشحين للعمل من حاملي المؤهلات التخصصية الذين عليهم مراجعة جهة الترشيح مباشرة من دون الحاجة إلى مراجعة «الديوان»، كما أن الديوان مستمر في تلقي الاحتياجات الوظيفية من قبل الجهات الحكومية بهدف إصدار دفعات جديدة من المرشحين من مختلف التخصصات.

بعض حلول الاستفسارات يتطلب تعديلا في اللوائح أو إعادة التنسيق مع جهات حكومية أو طرح حلول جديدة أو توفير اعتمادات مالية وسنناقش كل قضية على حدة مع كل إجراء يُتخذ

رئيس "الديوان" د. عصام الربيعان: أتعهد بتسريع إجراءات البت في قضايا المواطنين ومنها صرف البدل النقدي للإجازات واستحقاق البدلات والجمع بين الدراسة والعمل وتعديل المسميات والجمع بين العمل الحكومي والخاص

قال رئيس ديوان الخدمة المدنية د. عصام سعد الربيعان إنه خلال أسبوع العمل الأول تلقى مئات الاستفسارات عن الجمع بين الدراسة والعمل، والجمع بين العملين الحكومي والخاص، والاسترداد النقدي للإجازات ، واستحقاق بعض البدلات او تعديل مسميات .

وأضاف د.عصام الربيعان : أطلعت على عشرات المذكرات القانونية التي أُعدت من الديوان أو من جهات حكومية أخرى تفسر قرار المنع أو الوقف ، أو ان صرف المبالغ المستحقة يتطلب موافقة جهات أخرى مثل مجلس الخدمة المدنية أو وزارة المالية أو غيرهما .

وتعهد رئيس ديوان الخدمة المدنية قائلا : مسؤوليتي لا تقف عند حد تلك المذكرات، بل البحث عن حلول أو تكييف قانوني أو تسريع إجراءات البت فيها لتسهيل حصول المواطنين عليها بشكل يضمن عدم الإخلال بالعمل والصالح العام.

وكشف د. الربيعان عن أن بعض هذه الحلول يتطلب تعديلا في اللوائح أو إعادة التنسيق مع جهات حكومية أو طرح حلول جديدة أو توفير اعتمادات مالية، وسنناقش كل قضية على حدة مع كل اجراء يُتخذ.