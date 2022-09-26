القاهرة - خلود أبوالمجد



أعلنت الفنانة آيتن عامر طرح كليب أحدث أغانيها «طلعت شاطرة». وقالت إن الأغنية الجديدة مهداة لكل بنت قوية لم تسمح لأي موقف بأن يحطمها، ما اعتبره البعض إشارة جديدة لتأكيد انفصالها عن زوجها مدير التصوير عز العرب.



وشاركت عامر جمهورها ومتابعيها مقطع فيديو من كليب الأغنية عبر حسابها الرسمي على «انستغرام».

وعلقت: «الأغنية دي لكل بنت قوية مسمحتش لأي حاجة إنها تكسرها وطلعت شاطرة».



وبعدها أضافت آيتن منشورا آخر مغلف بكلمات التحدي. وقالت عبر صفحتها الرسمية على «الفيسبوك»: «عن واحدة مفيش حاجة تكسرها، وقوية وصعب تغيرها وغباءك خلاك تخسرها، عقلك صورلك تنساها، وأهو عدى على الموضوع فترة، وبتسأل من فترة لفترة، وغريبة إزاي طلعت شاطرة؟!»، وهي كلمات الأغنية نفسها.