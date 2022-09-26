القاهرة - محمد صلاح



تنتظر الفنانة الشابة مايان السيد الانتهاء من تصوير مشاهد فيلمها السينمائي الجديد «جوزني» الذي تؤدي من خلاله دور البطولة المطلقة في السينما للمرة الأولى للعرض في إجازة منتصف العام الدراسي، ويشاركها البطولة: أمير المصري وبيومي فؤاد، والفيلم إخراج عصام نصار، وتعتبر مايان أن الفيلم سيكون سببا في وضعها بمصاف نجمات الصف الأول.



من ناحية أخرى، ردت مايان على انتشار خبر خطوبتها أكثر من مرة وبشكل منتظم مع اختلاف اسم وشخصية العريس، فقد أكدت الشائعات ارتباطها بالفنان الشاب خالد أنور، ثم عادت ليزف البعض خبر خطبتها إلى الفنان محمود حجازي عقب مشاركتهما معا في «حرب أهلية» وفيلم «حرب كرموز»، وأبدت الفنانة الشابة غضبها من الشائعة الأخيرة لارتباطها العاطفي بفنان قدير وكبير سناً، مؤكدة أن البعض يتعمد نشر تلك الشائعات لأسباب نفسية.