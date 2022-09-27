من منطلق تمسكها برسالتها القائمة على دعم المواهب الشابة وصقلها وتمكينها، اختتمت أكاديمية لوياك للفنون ـ «لابا»، ورشة «فعالية الكتابة الضوئية في سينوغرافيا العرض المسرحي»، بعد خمسة أيام متواصلة من التدريبات النظرية والعملية.



وكانت ورشة الإضاءة المسرحية عقدت في مقر الأكاديمية، تحت إشراف مدير مسارح العراق د. علي السوداني، وذلك بمشاركة شباب وشابات من هواة المسرح والمحترفين في مجال السينوغرافيا إلى متخصصين في التمثيل والأداء المسرحي.



وفي تصريح صحافي، اعتبر مدير مسارح العراق د. علي السوداني، أن «لابا» تعد «من أهم الأماكن التي حاضر فيها وقدم ورشة عمل مكثفة» معتبرا اياها «إحدى الأكاديميات المهمة في الوطن العربي، بحيث تسعى بشكل كبير إلى خلق فضاءات جمالية تحتضن الحب والمعرفة والجمال، من خلال برنامج سنوي تستقطب عبره نخبة من المدربين والخبراء المحترفين، بهدف اكتشاف مواهب وطاقات جديدة قادرة على مواكبة الحركة المسرحية، لاسيما أن مؤسساتنا الفنية والتربوية غير قادرة على ذلك».



وأضاف: «تعمل «لابا» وفق استراتيجية حقيقية وذكاء كبير وانضباط عال ودقة متناهية، كما تحرص على اختيار الطلاب بشكل نوعي في مختلف تخصصاتهم وأعمارهم وتوجهاتهم، تاركة بذلك بصمة كبيرة داخل المجتمع العربي بصورة عامة، والكويتي بصورة خاصة».



وعن الورشة، قال: تمحورت الورشة حول فعالية الكتابة الضوئية في فضاء العرض المسرحي، حيث اطلع المشاركون على مفهوم المسرح، واقعه وتقنياته، منذ النشأة الأولى حتى يومنا هذا، مرورا بالتطور التكنولوجي الحاصل، فضلا عن قراءة معمقة في العصور والمذاهب والأشكال المسرحية.

وركزت كذلك على تقنية الإضاءة ووظائفها، حيث إن الضوء بصورة عامة هو رؤية حقيقية لعالمنا المظلم، لكن هناك إبصارا وتذوقا ضوئيا وهناك ذوق للإبصار».



ونوه مدير مسارح العراق بـ«تميز المشاركين وما أبدوه من طاقة إيجابية، ساهمت في تحقيق مخرجات كبيرة للورشة.

لقد نجحنا في تشكيل فريق متجانس وإعداد وتصميم مشاهد مسرحية وابتكار فضاء جمالي لها، كما في استخدام أهم الأجهزة الرقمية والإلمام بأنواعها وكيفية عملها، خصوصا أن المنظومة الضوئية.



وتوجه السوداني بالشكر إلى كل من رئيسة مجلس إدارة «لابا» فارعة السقاف والسينوغرافي د. خليفة الهاجري، وفريق العمل والطلاب الرائعين الذين لعبوا دورا أساسيا في الورشة، حيث آمنوا بأنفسهم وتمسكوا بقدراتهم، فكانت الورشة بمنزلة محفز دفعهم للتفكير بشكل فاعل منتج. وختم معربا عن فخره بـ«التعامل مع «أكاديمية لوياك للفنون ـ لابا»، فهي نافذة للاكتشاف والمحبة والتعايش السلمي وبناء الفن الحقيقي.