مفرح الشمري



الحالة الرائعة التي تعيشها البلاد حاليا من خلال التحركات التي يقوم بها رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح ومطالبته لفريقه الحكومي متابعة كل صغيرة وكبيرة تحدث في وزارتهم وفتح أبواب مكاتبهم أمام الشعب، حالة تعطينا الأمل في تصحيح المسار في جميع وزارات الدولة وتحقيق حلم وزير الاعلام الاسبق محمد ناصر السنعوسي (شافاه الله وعافاه) الذي طالب في حوار سابق مع «الأنباء» باستبدال وزارة الإعلام بهيئة للإذاعة والتلفزيون، لأنه يرى انه أمر مهم، وسبقنا فيه كثير من دول العالم وكذلك الدول العربية، فألغت هذا النظام القديم واعتمدت وجود هيئة أو مؤسسة للإذاعة والتلفزيون بديلة عن ذلك الكيان الوزاري الذي يأخذ العمل الإعلامي إلى دواليب الروتين ودهاليز العمل الإداري.



لذلك، نتمنى في العهد الجديد الذي تعيشه البلاد تحقيق هذا الحلم حتى «نفرح به قلب بوطارق» الذي يريد للإعلام الكويتي ان يكون في المقدمة دائما وألا يدخله إلا الشخص الفاهم لعمله والمتخصص، وان تتم عملية اختياره لكفاءته وثقافته وليس لشكله ولبسه والواسطة التي وراءه..



فهل يتحقق هذا الحلم؟!