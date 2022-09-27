سماح جمال



كشف الفنان علي كاكولي لـ «الأنباء» عن أن معادلته في تقديم أعماله تعتمد على إحساسه تجاه العمل، دون التفكير في نجاح العمل من عدمه، وأرجع كاكولي ذلك إلى أن ذائقة الجمهور أو ما قد يعجبه هو مسألة نسبيه وغير متوقعة.

وأوضح قائلا: فعندما قدمت أغنية «النفخة الكذابة» كانت خارج كل ما يقدم في الساحة الفنية، وكنت أفكر جديا في عدم طرحها وإلغائها، ولم أتوقع ما حدث من نجاح للأغنية على أكثر من صعيد.



وتابع كاكولي، قائلا: فعندما يقدم الفنان أعمالا هي التي تصنع تاريخ الفنان وما نقدمه نحن يصنع اسم الفنان، ولكن بالنهاية الجمهور يتذكر ما الأعمال التي نقدمها وليس التاريخ الذي قدمه.



ولفت كاكولي إلى أنه قدم مجموعة أغنيات خارجة عن ذائقته الشخصية، ولكنها كانت على المستوى الفني الذي يريد تقديمه وحظيت بإعجاب الجمهور.

وأكمل قائلا: وحتى الأعمال الدرامية التي أقدمها يجب أن تتوافر فيها كل الأسباب من ناحية القصة والطاقم الفني والدور مناسب لنا، وتكون هناك رسالة يحملها العمل وهذه الركائز كانت موجودة في كل الأعمال التي قدمتها من «رحلة للجحيم، كنة الشام، دفعة بيروت، بسمة منال».