أصدر «تجمع دواوين الكويت» بيانا صحافيا أمس تضمن رسالة التجمع من أجل التصويت للأفضل لمستقبل أفضل.



وقال التجمع في مقدمة البيان الذي جاء ممهورا بتوقيع فهد المعجل: «يهديكم تجمع دواوين الكويت أطيب تحياته وأصدق أمنياته، راجين من المولى عز وجل أن يحفظ الكويت قيادة وشعبا ويبعد عنا الفتن ما ظهر منها وما بطن».



وأضاف بيان تجمع دواوين الكويت «مما لا شك فيه أن الانتخابات القادمة مهمة ومفصلية في تاريخ الكويت، والركن الأساسي في هذه الانتخابات هو الشعب، اذ يلعب دورا اساسيا في اصلاح المسار الديموقراطي تماشيا مع الاصلاحات الحكومية التي طالت جميع مرافق الجهاز التنفيـــــذي للدولـــــة، ولكن هذا الأمر لن يكون الا بعد أن يغير الشعب ما بداخلــــه من مفاهيم لطريقة اختياره لمن يمثله في مجلس الأمــــة ويستبدلها بمفاهيم تتماشى مع التوجه الاصلاحي للقيادة السياسية المتناغم مع العهد الجديد».



وذكر البيان «لذا، فقد كان لزاما علينا أن نعي مسؤوليتنا كشعب لأهمية حسن الاختيار والتصويت للأفضل والأقدر على خدمة الكويت ورفعتها والمحافظة على سمعتها ومكانتها، ولنركز في اختيار مرشحين يملكون برنامجا متكاملا يكشف فيه عن رؤية والتزام واخلاص للوطن في حاضره ومستقبلـــه ويطرحون الحلول الواقعيــة لمشاكلنا والقادريـــــن على اصــــلاح الاختلالات والنهـــــوض بالبلد بما يتوافق مع الدستور والقانون وتوجهــــات العهـــــد الجديـــــد».



ودعا البيان بالقول «نحن نريد نوابا مخلصين يعينون الحكومة على الاصلاح ويضمنون من خلال القوانين والتشريعات استمرارية هذا الاصلاح بدون ربطه بأشخاص، خصوصا أننا نلاحظ ان التوجه الحكومي اصبح واضحا للوصول الى الاصلاح الشامل، وهذا لن يتحقق الا بمساندة الشعب باختيار الأفضل لمجلس الأمة لتصحيح المسار الديموقراطي والعمل يدا بيد بين السلطتين التشريعية والتنفيذية للوصول لمرحلة شاملة للنهوض بالوطن لإكمال التنمية الشاملة للدولة لما فيه خير للوطن والمواطن».



وزاد بيان التجمع «لذلك فنحن كشعب نتحمل المسؤولية الوطنية والأخلاقية في اختيار من يمثلنا، لأن اختيارنا يعكس وعينا وادراكنا لما يحصل وسيحصل بعد الخطاب السامي للقيادة السياسية، فلنعن القيادة السياسية على حسن الاختيار، واضعين مصلحــــة الكويت ومستقبل أبنائها فوق أي مصلحة أو اعتبـــــار، فأصوات نواب التنمية والتطوير والاصلاح ومحاربة الفســــاد في قاعة عبدالله السالم لا تصنعها المجامــــلات في التصويــــت، حفظ الله الكويت وقيـــادتها وشعبها مــــن كل شر ومكـــــروه».