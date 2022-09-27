شدد النائب السابق ومرشح الدائرة الرابعة سعد الخنفور على ضرورة التعاون والعمل الجماعي خلال المرحلة القادمة في مجلس الأمة المقبل، مؤكدا ان هذا التعاون سيصب بصالح الوطن والمواطنين ويسرع من عجلة التنمية من خلال تشريعات قوانين لقضايا مهمة وملحة تمس جميع المواطنين وبشكل مباشر مثل القضية الإسكانية والتعليم وتطوير المنظومة الصحية والتركيبة الإسكانية وقضية البدون.



وقال الخنفور: سأعمل جاهدا على العمل الجماعي ومد يد التعاون مع كل الاطراف النيابية بهدف الوصول الى كل التشريعات التي تخدم الشعب الكويتي وتنهض بالبلاد.



وثمن الخطاب السامي لصاحب السمو الأمير الشيخ نواف الأحمد والذي تلاه سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد وما تضمن من مضامين سامية ووطنية وحماية لدستورنا، موضحا: هذا الخطاب التاريخي يضعنا امام مسؤولية وطنية لخدمة الكويت واهلها، ويجب علينا جميعا الا نفرط بهذه الفرصة وان نضع مصلحة الكويت وشعبها فوق كل اعتبار.



وجدد الخنفور رفضه القاطع لأي مساس بجيب المواطن الكويتي، داعيا الحكومة الى دعم المواطنين كافة وتحقيق حياة كريمة لهم.