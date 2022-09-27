قال مرشح الدائرة الثانية ثامر العنزي في ندوة انتخابية أقامها أمس الأول بمناسبة افتتاح مقره، إنه لو قام بمهاجمة أي فئة أو أي شخص لكان هذا الفيديو ينتشر والكل سيسمعه لأنه يمس طائفة، وعندما أتحدث كفكرة أو قضية وأجد الحل لن يسمعنا أحد، لذلك لجأنا إلى منبر الديوانية، من القلب إلى القلب ولجأنا إلى أبناء الكويت.



وأضاف: الكويت مكبلة بالرواتب فقط وتعتمد على مورد واحد فقط وهو النفط، وسنقول للحكومة إن دولة الإمارات تتفاخر بأن لديها 43 ميناء وسيطروا على النقل التجاري البحري ومن ثم يفرضون قوتهم السياسية، والسعودية تتجه إلى امتلاك 75 ميناء.



وذكر ثامر العنزي: لدي رؤية اقتصادية أحاول تطبيقها في القادم من الأيام، ونحن اقتصاديا سيئون جدا، وخلال 5 سنوات سيكون عدد السكان مليوني نسمة، والعجز قادم لا محالة، سنحاول تقديم 6 اقتراحات لخلق فرص معيشية ومدخول للميزانية لنحسن دخل الفرد ونحافظ على الطبقة الوسطى.



وأكد أن ديوان الخدمة المدنية تم تحويله إلى ديكور، ولذلك سأتبنى قانونا لجعله مظلة لجميع الهيئات، وجعل التوظيف من خلال القرعة، مشيرا إلى أن الكويت ثاني حاضنة في العالم للأسماك إلا أنها ملوثة، هي ثروة حقيقية لكنها ملوثة، وسأطالب بضم أي زيادة لأرباح الصناديق السيادية للميزانية العامة لتخفيف العبء على المواطن.



وقال إن الكويت لديها قدرة سياسية رهيبة، فنحن من أفضل الشعوب التي لديها السياسيون القادرون على الخروج من أي أزمة اقتصادية او مآزق سياسية، لذلك يجب أن نمزج السياسة بالاقتصاد ولدينا رجال دولة.



وذكر ان شعارنا هو مبدأ الخطاب، والمستقبل بعد الخطاب أفضل، شعارنا بناء وتنمية، وسترونني إما معارضا أو إصلاحيا، معارضا عندما تقصر الحكومة في أداء واجباتها، وإصلاحيا عندما تتجه الحكومة إلى التنمية والإصلاح.





























