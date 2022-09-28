يعقوب العوضي



تعاقد اتحاد كرة اليد مع المدرب المصري مجدي أبوالمجد لقيادة المنتخب الوطني الأول ومنتخب الشباب وذلك خلفا للمدرب الإسباني إيسيديرو مارتينيز والذي تقدم مع مساعده باستقالة رسمية للاتحاد لظروف خاصة حالت دون استمرارهما.



ويملك أبوالمجد خبرة ميدانية كبيرة فقد سبق له الفوز بلقب بطولة العالم مع المنتخب المصري للناشئين، كما قاد فريق الكويت سابقا لمدة 3 أشهر.

ويستعد أزرق الشباب لكأس العالم التي ستقام في يوليو 2023، وكانت خطة الاعداد قد مرت عبر إشراك الأزرق الشاب في بطولة الدوري بالإضافة الى الاعداد الطويل، حيث سيقيم المنتخب معسكرا خارجيا طويلا يخوض خلاله عدة مباريات تجريبية مع منتخبات وفرق قوية، بالإضافة الى الدورات الرباعية الودية في أوروبا والتي تعود غالبا بالفائدة الكبرى على المنتخب.



إلي ذلك نجح فريق كرة اليد بنادي الكويت في الفوز على النادي الافريقي التونسي بنتيجة 33-30 في مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع التي جمعتهما أمس ضمن البطولة العربية للأندية أبطال الدوري والكأس المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم للأندية (سوبر غلوب) المقامة في تونس. والتي كان «العميد» قد تأهل اليها مسبقا بعد فوزه بلقب بطل آسيا للأندية.