أعلن الاتحاد الكويتي لألعاب القوى انه اختار 36 لاعبا ولاعبة لتمثيل منتخب الكويت في البطولة الآسيوية الرابعة لألعاب القوى للناشئين والناشئات (تحت 18 سنة) التي تستضيفها البلاد في الفترة من 13 حتى 16 أكتوبر المقبل بمشاركة 33 منتخبا آسيويا ويشرف عليها الاتحاد الآسيوي للعبة.



وفي هذا الصدد، قال عضو مجلس إدارة الاتحاد فاروق الشاعر إن إدارة المنتخب قررت مشاركة 28 لاعبا و8 لاعبات في البطولة التي ينظمها الاتحاد في مضمار وميدان الاتحاد بمنطقة كيفان بمختلف المسابقات الـ 26 لهذه الرياضة التي تلقب بـ «أم الألعاب».



وبين الشاعر أن الاتحاد أقام معسكرا تدريبيا للاعبين بتركيا بالفترة السابقة لمدة 20 يوما قبل أن يواصلوا التدريب في الكويت بكل قوة، واصفا المعسكر بأنه كان ناجحا بدليل تحسين عدد كبير من اللاعبين واللاعبات لأرقامهم الشخصية «ما يبشر بتحقيقهم نتائج طيبة بالبطولة».



وذكر أن اللاعبين المختارين من الأفضل في فئتهم العمرية بحسب متابعة مدربي المنتخب وهم عبدالعزيز التميمي ويعقوب عواض ومحمد العنزي وعبدالوهاب حماشة واحمد مفرح وعبدالعزيز مدلول وفلاح مبارك وسعد محمد وسويد العجمي وحسن القلاف ومحمد بوصلحة وجاسم القناعي وفهد سراج وعبدالله مفرح وصالح الخباز.



وأضاف أن ازرق القوى للناشئين سيمثله أيضا اللاعبون عبدالله منوخ وحمد فيروز وجاسم الخليفي وعبدالعزيز الادريسي وحمد عرب وعبدالعزيز العطار وحسين التميمي وعبدالعزيز القلاف وراكان حلاوة وطلال بوحيمد وعلي الهندال وبدر العطار وجاسم حسن.



وأشار إلى أن اللاعبات سارة الظاهر وريهام العتيبي وحليمة نصيب ورقية خلف وجوان الصراف وجميلة مبارك وزينب علوان ومريم الفرحان سيمثلن المنتخب في هذه البطولة القارية القوية، معربا عن أمله ان يحقق المنتخب أكبر عدد من الميداليات.