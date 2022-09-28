افتتحت مساء أمس بطولة كأس آسيا لكرة قدم الصالات على مجمع الشيخ سعد العبدالله للصالات، وجاء حفل الافتتاح مبهرا تمازجت خلاله اللوحات الفنية المعبرة عن شعوب الآسيوية، والموسيقى التصويرية، وأضواء الليزر التي أكملت اللوحة الفنية بإتقان بديع.



وحضر حفل الافتتاح وزير الإعلام والثقافة ووزير الدولة لشؤون الشباب عبدالرحمن المطيري، ورئيس اللجنة الأولمبية الكويتية الشيخ فهد الناصر، ومدير الهيئة العامة للرياضة بالتكليف محمود أبل، ورئيس مجلس إدارة اتحاد الكرة عبدالله الشاهين، وعدد من القيادات الرياضية، وجماهير غفيرة.



وافتتح منتخب أوزبكستان بطولة كأس آسيا لكرة قدم الصالات التي تستضيفها الكويت حتى 8 أكتوبر المقبل، بانتصار عريض على تركمانستان بنتيجة 8-0 أمس الثلاثاء على مجمع صالات الشيخ سعد العبدالله، ضمن الجولة الأولى من منافسات المجموعة الثانية، اذ تناوب على تسجيل أهداف المنتخب الأوزبكي كل من: دافرون تشورييف (6) ومشرب عادلوف (13 و22) واختيار روبييف (15 و33) وديلشود رحمتوف (30) وفخر الدين ساخرام (34) وأكبر عثمانوف (40).



وفي المجموعة ذاتها، خسرت البحرين أمام طاجيكستان 3-4، وبذلك تصدرت أوزبكستان ترتيب المجموعة ب3 نقاط بفارق الأهداف أمام طاجيكستان، في حين بقي رصيد البحرين وتركمانستان خالياً من النقاط.



وفي هذا الصدد، قال مدرب أوزبكستان أحمدوف باخودير أن الفوز الكبير على تركمانستان 8-0 في افتتاح البطولة لا يعتبر رسالة للفرق الاخرى بأننا قادمون للمنافسة، مضيفا: «قدمنا مباراة جيدة هجوميا واستغللنا أخطاء تركمانستان الدفاعية بأفضل شكل، وعلينا التركيز على المباراة القادمة أمام طاجيكستان غدا الخميس كونها ستكون مباراة مختلفة».



بدوره، أوضح مدرب تركمانستان غوفانش كاناييف أن البداية بالنسبة لمنتخبه ليست جيدة ويجب تحليل أسباب الخسارة بتمعن قبل الدخول في المباراة الثانية أمام البحرين غدا، مشيرا إلى أنه يتمنى أن يكون منتخب تركمانستان أفضل ويتجاوز آثار الهزيمة.



من جهة اخرى، وفي المجموعة الثالثة، يبدأ المنتخب الإيراني حامل اللقب حملة الدفاع عن لقبه بمواجهة إندونيسيا في الساعة 05:00 مساء اليوم في الجولة الأولى من المجموعة التي تشهد اليوم أيضا مباراة لبنان مع الصين تايبيه في الساعة 08:00 مساء.

وتحمل إيران الرقم القياسي في عدد مرات الفوز بالبطولة بـ12 لقبا، علما بأنها خسرت مرة واحدة في المباراة النهائية وكانت أمام اليابان في العام 2014. ويعتبر المنتخب الإيراني الذي يقوده المدرب وحيد شمسائي مرشحا لتصدر المجموعة رغم أنه يخوض هذه النسخة بتشكيلة تضم العديد من الوجوه الجديدة، خاصة في ظل غياب النجم علي أشقر حسن زاده.



في المقابل، يعتبر منتخب إندونيسيا من الفرق التي تنافس بقوة في بطولات منطقة آسيان، ولكنه ما زال يبحث عن الظهور المميز الأول في البطولة القارية، حيث لم ينجح من قبل في تجاوز دور المجموعات خلال المشاركات التسع السابقة وفي المجموعة الرابعة، يخوض المنتخب السعودي اختبارا صعبا بمواجهة نظيره الياباني وصيف النسخة الماضية في الساعة 11:00 صباحا، كما يلعب في المجموعة ذاتها فيتنام مع كوريا الجنوبية في الساعة 02:00 بعد الظهر.

وعلى الورق، يعتبر المنتخب الياباني المنافس الأبرز لإيران على اللقب، فهو حامل اللقب في 3 مناسبات، وتأهل إلى النهائيات بعد تحقيقه المركز الأول في تصفيات الشرق.

في حين بلغت السعودية النهائيات مرة واحدة في العام 2016 وودعت البطولة من دور المجموعات.