مبارك الخالدي - يحيى حميدان - هادي العنزي



خطت فرق القادسية والكويت وكاظمة والسالمية خطوة نحو المراكز المتقدمة في منافسات المجموعة الأولى من بطولة كأس زين، وذلك مع ختام منافسات الجولة الثانية من المسابقة والتي انتهت مساء أول من امس، حيث تمكن القادسية من الفوز على اليرموك 1/2 ليرتقي الاصفر الى النقطة 6، وبقي اليرموك عند رصيده السابق بنقطة واحدة، سجل هدفي القادسية عيد الرشيدي، وسجل لليرموك ميغيل اوليفيرا.

واجتاز الكويت فريق برقان 1/4 ليرفع الأبيض رصيده الى ٤ نقاط وبقي الخاسر عند رصيده السابق 3 نقاط، سجل للكويت يوسف ناصر هدفين وهدف لكل من فيصل زايد وإبراهيم كميل، وسجل لبرقان عبدالرحمن دايخ كما فاز كاظمة على الفحيحيل 1/3 ليقفز إلى النقطة 4 ويبقى رصيد الفحيحيل خاليا من النقاط، سجل للبرتقالي شبيب الخالدي هدفين وأحمد عرسان فيما سجل للفحيحيل فهد الرشيدي.



وحقق السالمية انتصاره الاول بالفوز على فريق خيطان بثلاثية نظيفة، وحصد السماوي 3 نقاط وبقي رصيد الخاسر عند نقطة واحدة، سجل الثلاثية مبارك الفنيني ومهدي دشتي وفيصل العنزي.