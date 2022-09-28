بلغ المنتخب الإيطالي نصف نهائي دوري الأمم الأوروبية لكرة القدم، بعد فوزه على المجر 2-0 في العاصمة بودابست، فيما أنهى منتخبا ألمانيا وإنجلترا مشوارهما بتعادل مثير 3-3 ضمن منافسات الجولة السادسة والأخيرة.

وسجل هدفي بطل كأس أوروبا 2020 والذي يغيب عن مونديال قطر 2022 للمرة الثانية تواليا، مهاجم نابولي جاكومو راسبادوري (27) ولاعب إنتر فيديريكو ديماركو (52).



وبالتالي، تصدرت إيطاليا المجموعة الثالثة مع 11 نقطة، بفارق نقطة عن المجر، ليلحق بهولندا وكرواتيا.



وقال حارس «الآزوري» جيانلويجلي دوناروما بعد الفوز «كنا في حاجة لهذه المباريات لاستعادة الحماسة حتى لو بقيت كأس العالم جرحا مفتوحا ولا يمكننا العودة». وأضاف «علينا أن نبدأ من جديد، علينا أن نفعل ذلك من أجل إيطاليا بأكملها».



وفي مباراة أخرى، ودع منتخبا إنجلترا وألمانيا البطولة بتعادل 3-3 على ملعب ويمبلي. وسجل أهداف إنجلترا لوك شو (71)، مايسون ماونت (75) وهاري كين (83 من ركلة جزاء)، فيما أحرز ثلاثية ألمانيا كاي هافرتس (67 و87) وإيلكاي غوندوغان (52).

وبالتالي، أنهى المنتخب الألماني مشواره في المركز الثالث بالمجموعة الثالثة برصيد 6 نقاط، فيما تذيل الإنجليز الترتيب بثلاث نقاط.

مانشيني غاضب من الأداء



انتقد المدير الفني لمنتخب إيطاليا روبرتو مانشيني أداء لاعبيه في الثلث ساعة الأخير من مواجهة المجر رغم الفوز 2-0 والتأهل للدور نصف النهائي من دوري الأمم الأوروبية.



وقال مانشيني في تصريحات لشبكة «راي سبورت» الإيطالية «لقد قدمنا أداء جيدا للغاية لمدة 70 دقيقة، لكنني لم أحب آخر 20 دقيقة». وأضاف «عندما تكون متقدما بهدفين نظيفين، عليك أن تسيطر على المباراة، لكننا فقدنا السيطرة وسمحنا للمجر بالسيطرة، وهذا لم يعجبني على الإطلاق».



وبحسب شبكة «أوبتا» للإحصائيات، فقد حقق مانشيني انتصاره رقم 34 وهو مدير فني للمنتخب الإيطالي في 55 مباراة، ليعادل رقم أريغو ساكي الذي حقق نفس عدد الانتصارات ولكن في 53 مباراة كثالث أكثر مدرب تحقيقا للانتصارات في تاريخ «الآزوري».

ولا يتفوق على مانشيني وساكي سوى فيتوريو بوزو (63 انتصارا من 95 مباراة)، وإينزو بيرزوت (40 انتصارا من 88 مباراة).



مولر: معنويات «المانشافت» لن تتأثر



قال مهاجم ألمانيا توماس مولر إن التعادل 3-3 مع إنجلترا في دوري الأمم الأوروبية لكرة القدم لن يؤثر على معنويات «المانشافت» قبل كأس العالم.



وأبلغ مولر الصحافيين «سنركز على الاستمتاع والرغبة في تقديم كل شيء في كأس العالم». وأضاف «ربما سنتعرض لانتقادات وربما لا، لا أعلم.

الأمر ليس بيدي لكني لست مهتما بما يقال، سنضع أنفسنا في أفضل موقف من أجل كأس العالم، وسنبذل قصارى جهدنا، وسنرى ما الذي يمكننا تحقيقه فيما يتعلق بالنتائج».