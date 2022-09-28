شارك قائد وحارس مرمى فريق بايرن ميونيخ الألماني لكرة القدم مانويل نوير وزميله لاعب خط الوسط ليون غوريتسكا في تدريبات العملاق البافاري بعد تعافيهما من عدوى فيروس كورونا.



وكانت الفحوص قد كشفت الأسبوع الماضي عن إصابة نوير وغوريتسكا بالعدوى، وذلك خلال تواجدهما مع المنتخب الألماني خلال منافسات دوري أمم أوروبا.



وعاد نوير وغوريتسكا إلى منزليهما للخضوع للعزل، وغابا عن المنتخب الألماني في مباراتي المجر وإنجلترا.



لكن مع عودتهما اليوم إلى التدريبات، يتوقع أن يكون نوير وغوريتسكا متاحين للمشاركة في مباراة بايرن أمام باير ليفركوزن يوم الجمعة المقبل. ويعيش بايرن ميونيخ وضعا صعبا في الدوري، حيث تلقى هزيمة وثلاثة تعادلات خلال آخر أربع مباريات له في الدوري.



وواصل كينغسلي كومان برنامج إعادة التأهيل بعد معاناته من إصابة في الفخذ في بداية الشهر الجاري، بينما يستمر غياب المدافع لوكاس هرنانديز بسبب تمزق عضلي.