حقق لاعبا منتخبنا الوطني للترايثلون فهد الثويني ومحمد بوخلف انجازا كبيرا بتأهلهما الى بطولة العالم للترايثلون «الرجل الحديدي» والتي ستقام في جزيرة كونا في هاواي 8 أكتوبر المقبل، وذلك بعد أن حققا أرقاما متقدمة في بطولة الرجل الحديدي التي أقيمت مؤخرا في سلطنة عمان.



وبذلك يكون للكويت 3 لاعبين في مونديال هاواي حيث سبق اللاعبين بالتأهل نجم المنتخب عبدالله الرفاعي والذي تأهل في أغسطس الماضي عبر بطولة الرجل الحديدي والتي أقيمت في مدينة كالمار السويدية.



وشهدت بطولة عمان حصول فهد الثويني على المركز الثالث بفئة الفردي، وحصول منتخبنا الوطني على المركز الأول كأسرع فريق بالبطولة في فئة الخليجيين ومثله اللاعبون فهد الثويني ومبارك جمعة وأسامة بورحمة.



من جانبه، بارك راشد الكندري رئيس النادي والاتحاد الكويتي للترايثلون للاعبين تحقيقهم هذا الانجاز الذي يسجل باسم الرياضة الكويتية، مؤكدا ان الانجاز لم يأت من فراغ بل بعد عمل كبير من قبل اللاعبين والجهازين الفني والإداري.



وأضاف ان اتحاد الترايثلون يواصل تطبيق خطته طويلة الأمد في إعداد وتجهيز اللاعبين لتمثيل الكويت بالاستحقاقات الخارجية ورفع علم البلاد في البطولة القارية والدولية، وتأكيد مكانة اللعبة ومدى التطور الذي وصلت إليه.



ولفت الى ان لدينا استحقاقات أخرى قريبة، عبر مشاركة منتخبنا الوطني في بطولة العقبة الآسيوية والتي ستقام في الأردن مطلع اكتوبر المقبل، بمشاركة 3 لاعبات و7 لاعبين.