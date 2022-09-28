يواجه الكرواتي الدولي مارسيلو بروزوفيتش لاعب وسط إنتر ميلان الإيطالي فترة غياب طويلة عن الملاعب بعد تعرضه لإصابة في الفخذ خلال مشاركته مع منتخب بلاده.



وغادر بروزوفيتش الملعب في الدقيقة 18 من المباراة التي فازت فيها كرواتيا على النمسا 3-1 بدوري الأمم الأوروبي.



وأضح اتحاد الكرة الكرواتي اليوم الاثنين أن بروزوفيتش (29 عاما) تعرض لتمزق جزئي في الفخذ الأيسر، ومن المتوقع غيابه لأسابيع.



وأشار بيان اتحاد الكرة الكرواتي إلى أن «مارسيلو بروزوفيتش لاعب المنتخب الكرواتي الوطني خضع لأشعة رنين مغناطيسي في مستشفى سانت كاترينا، بعد إصابته في المباراة أمام النمسا».



وأضاف البيان «نتيجة الرنين المغناطيسي أظهرت تمزقا جزئيا في العضلة القابضة للفخذ الأيسر، وبالتالي من المتوقع غياب بروزوفيتش لعدة أسابيع».



وأكد البيان «المزيد من العلاج سيتم تحديده من قبل أطباء إنتر ميلان، الذين سيقدمون أيضا تشخيصا دقيقا للعلاج، والجهاز الطبي للمنتخب الكرواتي الوطني سيكون على تواصل وثيق معهم».



وتعد إصابة بروزوفيتش ضربة قوية لـ «النيراتزوري» بقيادة مدربه سيميوني إنزاغي، في ظل استعدادات الفريق لاستئناف مشواره في الدوري الإيطالي بملاقاة روما يوم السبت المقبل قبل أن يواجه برشلونة الإسباني الأسبوع المقبل في دوري أبطال أوروبا.