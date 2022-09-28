أعلنت شركة الاتصالات الكويتية stc، الرائدة في تمكين التحول الرقمي وتقديم الخدمات المبتكرة والمنصات المتكاملة للعملاء في الكويت، عن إطلاق حملتها «#إحنا_واحد» تزامنا مع العودة إلى المدارس. وتركز الحملة بشكل أساسي على التصدي إلى التنمر عبر سلسلة من الأنشطة الهادفة والتفاعلية التي سوف تطلقها وتنظمها stc خصيصا لهذه الحملة.



وفي إطار الحملة التوعوية، سوف تتعاون stc مع عدد من الجهات في القطاعين الحكومي والخاص من خلال إطلاق وتنظيم العديد من المبادرات التفاعلية التي تستهدف الطلاب لدى العودة إلى المدارس.



وفي بيان لها، قالت stc: «تماشيا مع الركائز الأساسية لاستراتيجيتها الشاملة للمسؤولية الاجتماعية للشركات، أطلقت الشركة حملة #إحنا_واحد في الوقوف ضد التنمر بجميع أشكاله وذلك مع بداية العام الدراسي الجديد. وتهدف من خلال الحملة إلى تعزيز ونشر الإيجابية من خلال الحث على احترام الزملاء وبناء علاقات إيجابية مع الآخرين». وفي إطار حملة #إحنا_واحد سوف ترعى stc شابة من المواهب الكويتية في فن الكتابة والقصص حيث سوف يتم تطوير عمل صمم خصيصا لشركة الاتصالات الكويتية stc يحاكي الاطفال لرفع مستوى وعيهم بثقافة القبول. وسيتم عرض القصة ضمن سلسلة الفعاليات الهادفة المنظمة من stc لتعزيز تواصلها مع المجتمع المحلي.



وستتضمن الحملة التوعوية أيضا نشر عدد من التقارير التوعوية التي تغطي الموضوع المطروح. كما ستتضمن الحملة رسائل ونشرات توعوية من طبيب نفسي متخصص لتقديم نصائح استشارية تتعلق بكيفية التعامل مع التنمر والوقوف على الأسباب المحتملة لمثل هذه الممارسات. وكذلك سيتم نشر رسائل التوعية على قنوات التواصل الاجتماعي الخاصة بـ stc لتوعية الجمهور بالآثار السلبية للتنمر، واستراتيجيات مكافحة التنمر، بالإضافة إلى المعلومات القيمة الأخرى».